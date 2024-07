Ipertensione e colesterolo, un cibo insospettabile ti uccide lentamente | ‘Lo mangiamo tutti i giorni’: fallo sparire dalla tavola

Non consumare mai più questo alimento italiano, se non vuoi soffrire di problemi di ipertensione e colesterolo.

Lo mangiano tutti ma fa malissimo. Si tratta di una delle eccellenza della tradizione gastronomica nostrana ma purtroppo la sua bontà non è indice di stile alimentare equilibrato né tanto meno sano.

Una vera e propria prelibatezza, che siamo abituati a mangiare tutti i giorni e che viene consumato solo nel Bel Paese. Oltre il gusto irresistibile però si nascondono gli ingredienti ritenuti responsabili dell’insorgere di ipertensione e colesterolo.

Ecco il cibo che dovresti smettere di acquistare e di portare in tavola per preservare la tua salute e quella di chi vive con te.

Ipertensione e colesterolo, il cibo responsabile di problemi per la salute

La dieta mediterranea è considerata da sempre un’alimentazione sana ed equilibrata che consente di vivere in salute e di alimentarsi in modo bilanciato. Di certo pesce olio extravergine di oliva, frutta, alimenti vegetali e legumi sono alla base di questo approccio alimentare che l’Italia abbraccia dalla notte dei tempi. Inoltre il nostro Bel Paese vanta la cucina più buona al mondo, tuttavia è sbagliato pensare che tutti gli alimenti di origine italiana abbiano le stesse caratteristiche. Alcuni infatti, fanno decisamente male alla salute.

Uno in particolare pare sia responsabile di ipertensione e colesterolo alto. Questo non vuol dire che vada demonizzato ma senza dubbio è bene prendere la sana abitudine di mangiare determinati cibi una volta tanto e non inserirli nella propria dieta quotidiana. Vediamo qual è il cibo considerato pericoloso per i problemi a danno del sistema arterioso che potrebbe provocare.

L’insospettabile alimento che fa male alle arterie

L’alimento considerato pericoloso, soprattutto per l’ipertensione e il colesterolo LDL, detto anche colesterolo cattivo, è il prosciutto crudo. Si tratta di un alimento di origine animale, processato e preparato con la carne di maiale. Il prosciutto crudo, per essere lavorato e conservato necessita di un enorme quantitativo di sale. A questo si va ad aggiungere anche l’alto apporto di grassi saturi. Di certo ha un forte potere saziante, grazie all’importante apporto proteico, inoltre contiene anche vitamine, zinco e ferro ma non è un toccasana per le arterie.

Si tratta di certo di un cibo che siamo abituati a mangiare tutti, sin da piccoli e che è considerato altamente digeribile e pratico, perché pronto all’uso. Queste caratteristiche però, purtroppo, ne fanno un alimento da limitare ad un uso sporadico e occasionale e non ad un consumo quotidiano.