Iran sequestra petroliera Usa, Washington: “La rilasci immediatamente”

(Adnkronos) – "Il governo iraniano deve immediatamente rilasciare la nave e il suo equipaggio". Così il portavoce del dipartimento di Stato, Vedant Patel, ha chiesto a nome degli Stati Uniti il rilascio immediato della petroliera americana sequestrata dalla Marina iraniana nelle acque del Golfo di Oman per quello che gli iraniani affermano essere l'ordine di un tribunale. "Questo sequestro illegale di un mezzo commerciale è solo l'utimo comportamento dell'Iran, o aiutato dall'Iran, teso a creare problemi nel commercio internazionale", ha aggiunto il portavoce. "L'Iran e le azioni provocatorie sostenute dall'Iran sono una minaccia per l'economia globale e devono cessare", ha continuato. "Noi negli Stati Uniti continueremo a lavorare per impedire e affrontare l'ampia serie di comportamenti preoccupanti e destabilizzanti dell'Iran", ha concluso. Secondo l'agenzia iraniana Irna, la marina iraniana oggi ha sequestrato la petroliera accusata di rubare petrolio iraniano e l'ha costretta a dirigersi verso un porto dell'Iran. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata