Irpef, quasi metà degli italiani non la paga e il 12% versa appena 26 euro all’anno

Negli ultimi dati diffusi dal Ministero dell’Economia emerge un quadro sorprendente e, per molti versi, spiazzante: il 43% degli italiani non paga l’Irpef, l’imposta principale che finanzia i servizi pubblici e rappresenta oltre un terzo delle entrate dello Stato. Ancora più impressionante è che circa il 12% dei contribuenti versa in media soltanto 26 euro all’anno, mentre la quota più consistente del gettito arriva da una minoranza: chi dichiara redditi superiori ai 60 mila euro, appena il 5% del totale, paga un conto che vale per due.

Una fotografia che solleva interrogativi cruciali su equità fiscale, tenuta del sistema e prospettive di riforma.

Che cos’è l’Irpef e perché è così importante

L’Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) è stata introdotta nel 1974 e oggi rappresenta il pilastro del fisco italiano. È un’imposta progressiva, cioè aumenta con il crescere del reddito, e viene prelevata mensilmente dalla busta paga dei lavoratori dipendenti o attraverso le dichiarazioni dei redditi per autonomi e professionisti.

Il suo ruolo è centrale: finanzia la sanità pubblica, la scuola, la sicurezza, le pensioni e gran parte dei servizi locali. Per questo i dati diffusi dal Dipartimento delle Finanze assumono un valore che va oltre i numeri: raccontano come si distribuisce realmente il peso del welfare italiano.

Il 43% dei contribuenti non versa nulla

Secondo le statistiche ufficiali, oltre 17 milioni di italiani – pari al 43% del totale – non pagano l’Irpef. Le ragioni sono molteplici: redditi troppo bassi che rientrano nelle cosiddette “no tax area”, detrazioni che azzerano l’imposta o situazioni di inattività lavorativa. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Questa fascia è composta in gran parte da giovani precari, pensionati con assegni minimi, disoccupati e famiglie monoreddito. Per molti di loro il reddito annuale si ferma sotto gli 8.500 euro, soglia che di fatto li esclude dal pagamento dell’imposta.

Un dato che evidenzia la fragilità sociale di una larga parte del Paese: quasi un italiano su due non contribuisce all’imposta più importante non per scelta, ma perché non ha redditi sufficienti.

Il 12% paga appena 26 euro all’anno

Accanto agli esenti totali, c’è un ulteriore 12% che versa in media poco più di 2 euro al mese, circa 26 euro all’anno. Si tratta di contribuenti con redditi molto bassi ma comunque soggetti a un prelievo minimale, spesso lavoratori saltuari o con contratti discontinui. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il loro contributo, pur simbolico, mette in luce un sistema che cerca di ampliare la base imponibile, ma che al tempo stesso rivela la difficoltà di garantire equità quando quasi metà del Paese non raggiunge una soglia di reddito significativa.

Il peso sulle spalle dei redditi alti

Se la maggioranza non versa nulla o quasi, a sostenere gran parte del gettito sono coloro che dichiarano redditi medio-alti. I dati del Ministero parlano chiaro: chi guadagna oltre 60 mila euro lordi all’anno – circa 1,5 milioni di contribuenti – paga in media più del doppio rispetto a chi rientra nella fascia immediatamente precedente.

Questa minoranza, che rappresenta solo il 5% del totale, contribuisce da sola a oltre il 40% del gettito complessivo Irpef. In altre parole, pochi pagano per molti, confermando la forte progressività del sistema italiano.

Quali conseguenze per famiglie, lavoratori e istituzioni

La fotografia che emerge non è solo fiscale, ma sociale. Le famiglie a reddito medio-basso, pur esentate dall’imposta, devono comunque affrontare bollette, mutui e inflazione. I lavoratori con stipendi medio-alti, invece, spesso percepiscono un carico eccessivo rispetto ai servizi ricevuti.

Per le istituzioni, questa sproporzione apre un dibattito complesso: da un lato la necessità di tutelare i redditi più fragili, dall’altro il rischio di gravare troppo sulla fascia produttiva del Paese, con conseguenze sulla competitività e sull’attrattività fiscale.

Verso una possibile riforma fiscale

Il tema è da anni al centro dell’agenda politica. Le ipotesi di riforma dell’Irpef puntano a semplificare gli scaglioni, ridurre la pressione fiscale sul ceto medio e allargare la base imponibile. Tuttavia, ogni intervento si scontra con la realtà dei conti pubblici e con il vincolo di mantenere i servizi universali.

Gli esperti sottolineano che il nodo non è solo redistributivo, ma riguarda anche l’evasione: oltre 100 miliardi l’anno sottratti al fisco aggravano la sproporzione tra chi paga e chi no.

Un dibattito che tocca tutti

I numeri sull’Irpef non sono semplici statistiche, ma riflettono la condizione economica e sociale dell’Italia. Per i cittadini significano servizi garantiti o mancanti, stipendi alleggeriti o salvaguardati, opportunità di crescita o freni strutturali.

Il futuro della tassazione, e in particolare dell’Irpef, sarà quindi decisivo per capire se il Paese potrà ridurre le disuguaglianze senza scoraggiare chi produce reddito. Una sfida che riguarda studenti, famiglie, pensionati e imprese, perché in gioco non c’è solo il bilancio dello Stato, ma l’equilibrio stesso del patto sociale.