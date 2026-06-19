Ischia Film Festival 2026, dodici cortometraggi in gara da nove Paesi

Dodici cortometraggi, nove Paesi, una settimana di cinema al Castello Aragonese. L’Ischia Film Festival 2026 porta sull’isola storie brevi solo nella durata, capaci di attraversare guerre, blackout, lutti, desideri, radici familiari e vite lasciate ai margini.

I corti in concorso all’Ischia Film Festival 2026

La 24ª edizione dell’Ischia Film Festival, in programma dal 27 giugno al 4 luglio 2026, conferma la vocazione internazionale di una rassegna che non usa il cinema come semplice vetrina, ma come strumento per leggere luoghi e persone. La sezione dei cortometraggi in gara mette insieme opere provenienti da Canada, Cina, Croazia, Cuba, Francia, Iran, Italia, Turchia e Zimbabwe. Un mosaico ampio, costruito su dodici film che scelgono la forma breve per arrivare subito al centro delle storie. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il Castello Aragonese diventa così il punto d’incontro di immagini molto lontane fra loro per geografia, lingua e immaginario. La direzione di Michelangelo Messina porta nel concorso un’idea precisa: il corto non è un formato minore, ma uno spazio narrativo in cui ogni dettaglio conta. Pochi minuti possono bastare per aprire una ferita, raccontare una città, illuminare una scelta, restituire dignità a un personaggio che il mondo guarda poco o troppo in fretta.

Dal bambino dello Zimbabwe ai confini dell’Ucraina: le storie più attese

Uno dei titoli più forti della selezione è Rise di Jessica J. Rowlands, già passato al Tribeca. Il film segue un bambino cresciuto in una discarica dello Zimbabwe, deciso a non restare invisibile. L’incontro con un maestro di pugilato solitario trasforma l’allenamento in una possibilità concreta di riscatto. La boxe non è soltanto sport: diventa linguaggio, resistenza, richiesta di essere guardato.

La guerra e le sue conseguenze attraversano diversi lavori. Comet in Coma, unico film animato del concorso, firmato da Carlo Puoti, Camillo Sancisi e Margherita Piazza, porta lo spettatore fra le macerie del conflitto fra Russia e Ucraina. Al centro c’è un soldato che depone il fucile e torna a osservare il cielo stellato, in un gesto piccolo e potentissimo. Sempre al confine con l’Ucraina si muove The Something di Silvio Cuomo, presentato in anteprima assoluta: un giovane fuggito dal Paese parte dalla Romania per consegnare un pacco oltre frontiera senza conoscerne il contenuto. La suspense nasce proprio da questa ignoranza, da un viaggio nel buio in cui ogni passo può cambiare tutto. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’Italia in gara: Sardegna, misteri urbani e animazione

La presenza italiana nel concorso lavora su registri diversi. ’ENNA di Emanuele Prestileo si sviluppa in un ecovillaggio sardo affacciato sul mare, dove un giovane e il nonno si confrontano in una notte destinata a lasciare un segno profondo. Il cuore del racconto è la tessitura del bisso, la seta che viene dall’acqua, arte antica e fragile che diventa memoria, conflitto familiare e passaggio di eredità.

Con Mambo Kids, Emanuele Tresca cambia passo e guarda alla città come a un territorio pieno di segreti ancora da cercare. Due amici si muovono in una sera che si consuma lentamente, inseguendo gli ultimi misteri rimasti in un ambiente che sembra volerli salutare prima del buio. Il terzo titolo italiano, Comet in Coma, aggiunge al concorso il linguaggio dell’animazione, confermando la varietà di una selezione che non resta legata a un unico modo di raccontare. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Blackout, debiti, assenze: quando il corto diventa racconto del presente

L’Ischia Film Festival 2026 mette in gara opere capaci di trasformare situazioni molto concrete in immagini di grande forza. Sueña Ahora, firmato da Gabriele Licchelli, Francesco Lorusso e Andrea Settembrini con un ponte narrativo fra Italia e Cuba, parte da un blackout che spegne l’isola e apre un varco fatto di desideri, suoni notturni e visioni. Il buio non nasconde soltanto, porta in superficie ciò che durante il giorno resta trattenuto.

In L’algorithme du lait caillé / The Algorithm of Curdled Milk, la francese Emilie Janin racconta un allevatore schiacciato dai debiti che, per errore, taglia la connessione dell’intero paese. Da quel gesto involontario salta anche l’occasione sportiva della figlia. La commedia rurale prende una piega aspra, quasi da favola crudele, e mette al centro la fragilità di chi vive appeso a un equilibrio economico sempre più sottile.

Memoria, perdita e ritorni impossibili nei film da Turchia e Croazia

La selezione dà spazio anche a storie segnate dall’assenza. In Remember del turco Huseyin Kupeli, un uomo travolto dalla perdita dei propri cari si rifugia in un mondo immaginato nel quale loro devono ancora rientrare. Quel riparo mentale, nato per proteggere, diventa una prigione.

Il croato Rahlo / Shallow Ground di Jozo Schmuch, in anteprima italiana, scende invece a Vukovar. Una madre riavvolge il tempo e riabbraccia il figlio sparito nella guerra, uguale a quando era partito. La tenerezza del ritorno convive con il dolore di una mancanza che non trova pace, in uno dei passaggi più intensi del concorso.

Cina, Iran e Canada completano il viaggio cinematografico

Il cinese Apes di Benny Wang, in anteprima assoluta, porta un viaggiatore in un borgo remoto del sud-ovest della Cina, dove lo spaesamento diventa occasione per interrogare il senso dell’esistenza. L’iraniano Zhen di Azam Hasanpour resta in un villaggio ferito dalla guerra, dove le lettere inviate da una donna ai soldati continuano a bruciare anche dopo di lei, come una presenza che non si lascia cancellare.

Chiude il quadro Ambush della canadese Yassmina Karajah, in anteprima italiana. In una notte ad Amman, un rave techno invade un quartiere e mette in moto tensioni personali e urbane. Jana, sobria da poco, entra nella folla; Hasan, dai tetti, attende un incontro rimandato a lungo. Il corto condensa in poche ore il respiro di una città intera.

Dodici film, dunque, per un concorso che punta sulla densità più che sulla durata. A Ischia il cortometraggio diventa una lente precisa: guarda vicino, parla lontano e porta al Castello Aragonese un cinema capace di restare addosso anche dopo pochi minuti di visione.