Isola del Liri, il fiume si colora di blu: al via i controlli dell’ARPA Lazio

C'è un mistero che scorre lungo il Fiume Liri, e non è passato inosservato. Da lunedì 23 giugno, infatti, le acque del fiume hanno assunto una sospetta colorazione blu, visibile in più punti del tratto compreso tra il Ponte Marmone e il centro urbano di Isola del Liri. Un'anomalia talmente evidente da mobilitare cittadini e istituzioni in poche ore.

Fiume Liri blu, controlli in corso

A confermare la tempestività dell’intervento è il sindaco di Isola del Liri, Massimiliano Quadrini, che in una nota ha comunicato l’attivazione immediata delle procedure di accertamento ambientale, con il coinvolgimento della Polizia Locale e dell’ARPA Lazio, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale.

Le prime verifiche hanno permesso di risalire all'origine del fenomeno, localizzandola nel territorio del Comune di Sora, da cui la colorazione anomala avrebbe iniziato a propagarsi verso valle. Anche la Polizia Locale di Sora è stata coinvolta, effettuando un sopralluogo congiunto con gli agenti di Isola del Liri per documentare la situazione e coordinare le attività.

Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'ARPA Lazio, che hanno avviato un'indagine ambientale strutturata, con una serie di azioni mirate:

Prelievo di campioni di acqua in diversi punti lungo il fiume;

Documentazione fotografica e rilievi visivi;

Verifica di eventuali odori insoliti, schiume o sostanze galleggianti;

Analisi di laboratorio per determinare la composizione chimica dell’acqua e individuare eventuali agenti inquinanti.

I risultati delle analisi non saranno disponibili nell'immediato: serviranno almeno 20 giorni per ottenere un quadro completo e scientificamente fondato della situazione. Nel frattempo, il monitoraggio prosegue e non si esclude alcuna ipotesi, nemmeno quella di uno sversamento accidentale o volontario di sostanze non identificate. Le autorità competenti valuteranno eventuali misure correttive o sanzionatorie una volta chiarita la natura dell'alterazione cromatica. "Stiamo seguendo l'evoluzione con attenzione – ha sottolineato il sindaco Quadrini – e ci siamo mossi immediatamente per tutelare il nostro fiume e la cittadinanza".

