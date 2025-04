Isola Liri, usura ed estorsione in Ciociaria: due commercialisti sotto misura cautelare

Una storia di lavoro, fiducia e paura si è trasformata in un’indagine giudiziaria complessa che ha portato, nella mattinata di oggi, all’esecuzione di due provvedimenti restrittivi nei confronti di due noti commercialisti di Isola del Liri, emessi dalla Procura della Repubblica di Cassino. Le accuse, pesanti, sono di estorsione e usura in concorso.

A intervenire è stato il personale della Squadra Mobile di Frosinone, in collaborazione con il Commissariato di P.S. di Sora, dopo mesi di accertamenti avviati a partire dalle denunce presentate da imprenditori locali, che hanno scelto di raccontare episodi che da troppo tempo li tenevano sotto ricatto.

La richiesta di un anticipo si trasforma in debito moltiplicato

Tutto ha avuto origine da un incarico lavorativo apparentemente ordinario. Un imprenditore edile, attivo in provincia, riceve l’affidamento di alcuni lavori presso l’abitazione dei due commercialisti. Le difficoltà economiche lo portano a chiedere un anticipo sulla cifra pattuita, pratica non rara nel settore.

Ma quella che sarebbe dovuta essere una normale transazione professionale si trasforma in breve in un meccanismo opprimente. I due committenti iniziano infatti a pretendere la restituzione di una somma pari a circa sette volte l’anticipo erogato, senza alcuna giustificazione né documentazione che ne motivi l’entità.

Di fronte al rifiuto o all’impossibilità del professionista edile di versare quella cifra, i commercialisti si rivolgono a un pregiudicato noto nel territorio, incaricato di riscuotere con modalità intimidatorie. Il debito viene così parzialmente “saldato” in tre tranche, per un totale di 1.500 euro, sotto pressione costante.

La svolta con la consegna controllata

È a questo punto che la vittima, stremata, decide di rivolgersi alla Polizia. La Squadra Mobile, insieme al Commissariato di Sora, concorda una consegna controllata di denaro, con il fine di cogliere in flagranza l’estorsore.

Il 28 novembre 2024, il pregiudicato viene arrestato sul fatto e associato alla casa circondariale di Cassino. Ma quello che sembrava un singolo episodio si rivela presto parte di un sistema più esteso.

Il profilo di un comportamento sistematico

Le attività tecniche successive, disposte dalla Procura di Cassino, consentono agli inquirenti di consolidare il quadro indiziario a carico dei due professionisti. Emergono ulteriori vittime, tra cui due soci di un’impresa di manutenzione industriale della zona, che avevano chiesto un prestito da 5.000 euro a uno dei commercialisti — che, va sottolineato, rivestiva anche il ruolo di revisore contabile della loro stessa azienda.

Nel giro di poche settimane, la richiesta di restituzione raddoppia: i due imprenditori si vedono costretti a ripagare un debito lievitato a 10.000 euro, in tempi stretti e senza margini di negoziazione. Non riuscendo a far fronte alla somma, il commercialista li obbliga a pagare, per suo conto, della merce acquistata presso una rivendita di materiali edili locale, sfruttando la loro posizione commerciale e minacciando ripercussioni.

Le misure cautelari: arresti domiciliari e obbligo di dimora

A conclusione delle indagini preliminari, il GIP del Tribunale di Cassino ha disposto per i due commercialisti misure diverse ma severe: arresti domiciliari per uno, obbligo di dimora per l’altro. Le accuse contestate — estorsione e usura in concorso — sono aggravate dalla posizione professionale ricoperta dagli indagati, che avrebbero approfittato della fiducia, della posizione di vantaggio economico e della vulnerabilità delle vittime.

