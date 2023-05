Israele, Ben Gvir a giornata Europa: Ue annulla ricevimento

(Adnkronos) – Annullato il ricevimento diplomatico a Tel Aviv in occasione della giornata dell'Europa, dove era stata annunciata la presenza del controverso ministro per la Sicurezza nazionale israeliano, esponente dell'estrema destra, Itamar Ben Gvir. Dopo una riunione degli ambasciatori dei 27, la delegazione dell'Ue in Israele, premesso di "non vedere l'ora di celebrare la Giornata dell'Europa il 9 maggio, come ogni anno", ha annunciato: "Purtroppo, quest'anno abbiamo deciso di annullare il ricevimento diplomatico, poiché non vogliamo offrire una piattaforma a qualcuno le cui opinioni contraddicono i valori rappresentati dall'Europa". La delegazione non cita esplicitamente Ben Gvir, ma il riferimento è a lui, che, secondo la stampa dello Stato ebraico, avrebbe insistito per essere presente, al posto del ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen, impegnato in una visita in India. In ogni caso, fa sapere su twitter la delegazione, "l'evento culturale della Giornata dell'Europa per il pubblico israeliano sarà mantenuto per celebrare con i nostri amici e partner in Israele il rapporto bilaterale forte e costruttivo". "E' una vergogna che l'Unione Europea, che afferma di rappresentare i valori di democrazia e multiculturalismo, chiuda poco diplomaticamente le bocche", ha reagito Ben Gvir, citato da Times of Israel. "Per me è un onore e un privilegio rappresentare lo stato d'Israele, gli eroici soldati e il popolo d'Israele in ogni evento. Gli amici sanno come esprimere le critiche e i veri amici sanno anche come prenderle", ha aggiunto. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

