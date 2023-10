Israele, Guterres: “Mie parole travisate, falso abbia giustificato Hamas”

(Adnkronos) – "Sono scioccato dal travisamento di alcune mie dichiarazioni, come se io stessi giustificando gli atti di terrorismo di Hamas. Questo è falso, era il contrario". Così il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, replica ai durissimi attacchi di Israele che ha chiesto le sue dimissioni. "Credo che sia necessario ristabilire i fatti, specialmente nel rispetto delle vittime e delle loro famiglie", ha aggiunto il segretario generale dell'Onu. Aprendo le discussioni della riunione speciale del Consiglio di Sicurezza Onu sulla crisi in Medio oriente il vertice Onu aveva sottolineato che per quanto nulla possa giustificare gli attacchi di Hamas "è importante riconoscere che non sono venuti dal nulla, i palestinesi sono soggetti da 56 anni ad una soffocante occupazione". Guterres aveva poi sottolineato che le rivendicazioni dei palestinesi "non possono giustificare gli spaventosi attacchi di Hamas, così come questi spaventosi attacchi non possono giustificare la punizione collettiva del popolo palestinese". Le parole del segretario generale della Nazioni Unite hanno scatenato un'immediata reazione da Israele con l'ambasciatore all'Onu, Gilad Erdan, che ha chiesto le dimissioni di Guterres con un post sul social X. "Il segretario generale dell'Onu, che dimostra comprensione per la campagna di uccisioni di massa di bambini, donne e anziani non è adatto a guidare l'Onu – ha scritto Erdan – Chiedo si dimetta immediatamente". —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata