Israele-Hamas, accordo raggiunto: 100 ostaggi in cambio di donne e minori detenuti

(Adnkronos) – "E' stato raggiunto un accordo oggi per uno scambio umanitario di prigionieri tra Hamas e Israele". Lo riferisce Al Arabiya, citando proprie fonti secondo cui l'accordo consiste "nel rilascio delle prigioniere e dei minori palestinesi nelle carceri israeliane in cambio di 100 ostaggi, donne e minori, detenuti da Hamas". Sono giorni che va avanti la trattativa per i negoziati che ha visto in prima fila anche Stati Uniti, Qatar ed Egitto. Era stato lo stesso premier israeliano Benjamin Netanyahu a ribadire mercoledì 8 novembre che non ci sarebbe stato "alcun cessate il fuoco senza il rilascio dei nostri ostaggi". Sul fronte opposto anche Hamas aveva tenuto il punto. "Ribadiamo che l'unica strada" per il rilascio degli ostaggi "è un accordo globale per lo scambio totale o parziale dei prigionieri" aveva fatto sapere, sempre qualche giorno fa, Abu Obeida, portavoce delle Brigate al-Qassam, l'ala militare di Hamas. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata