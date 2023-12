Israele-Hamas, il fronte del Mar Rosso: Houthi dello Yemen minacciano altri attacchi

(Adnkronos) – Gli Houthi dello Yemen, che l'Iran è accusato di sostenere, minacciano di proseguire gli attacchi mentre resta caldo il fronte del Mar Rosso dall'inizio delle ostilità nella Striscia di Gaza tra Israele e Hamas dopo l'attacco del 7 ottobre. Nelle ultime ore sono finite nel mirino navi cargo ritenute in qualche modo collegate a Israele e gli Houthi affermano che "non smetteranno di sostenere la causa palestinese". Gli Houthi "non abbandoneranno la causa palestinese a prescindere da qualsiasi minaccia americana, israeliana o occidentale", ha detto Ali al-Qahoum, dell'ufficio politico degli Houthi, alla tv al-Mayadeen. Al-Qahoum ha minacciato "conseguenze disastrose" in caso di "azioni ostili contro lo Yemen" e ha sostenuto che esista un "impegno" degli Houthi a tutela "della navigazione marittima internazionale nel rispetto del diritto internazionale". —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

