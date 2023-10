Israele, Hamas minaccia di uccidere ostaggi. Tajani: “Due italiani non rintracciabili”

(Adnkronos) – Dopo l'attacco a Israele e il raid dello Stato ebraico di oggi su Gaza, arriva l'ultimatum di Hamas sugli ostaggi. "Inizieremo a giustiziare un prigioniero israeliano per ogni bombardamento su case di civili effettuato senza preavviso", l'annuncio fatto da Hamas e ripreso da Haaretz. L'analista politico di Al Jazeera Marwan Bishara ha affermato che la minaccia di Hamas è il segno che la situazione sul campo a Gaza sta diventando “disperata”. "Hamas – ha spiegato – è sempre più sotto pressione ha causa dei bombardamenti in corso e agli attacchi contro la popolazione civile di Gaza". "Si può notare abbastanza chiaramente – ha concluso l'analista – che maggiore è l'oppressione, maggiore è l'uso della forza contro i palestinesi, più brutale è diventata la resistenza palestinese nel corso degli anni". Due italo-israeliani con doppio passaporto "non rispondono all'appello". Lo ha detto al Tg1 il ministro degli Esteri Antonio Tajani, spiegando che i due "non sono rintracciabili". "Ci auguriamo che non siamo prigionieri nella striscia di Gaza", ha aggiunto il ministro. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

