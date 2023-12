Israele-Hamas, Tajani: “Italia sosterrà risoluzione Onu per cessate fuoco e aiuti a Gaza”

(Adnkronos) – ''L'Italia sosterrà la risoluzione che oggi verrà presentata al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dagli Emirati e dagli Stati Uniti per un cessate il fuoco e l'ingresso di aiuti'' nella Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani aprendo la Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori alla Farnesina. ''Mi auguro – l'auspicio di Tajani – che l'Onu possa adottare oggi questo documento'', ha detto Tajani, ribadendo la convinzione dell'utilità del ''dialogo per risolvere i problemi''. ''Il governo Meloni ha affrontato con determinazione le crisi esistenti e le molteplici nuove sfide'' in un ''anno molto complesso'', ha poi ricordato il titolare della Farnesina, avendo ''sempre coordinate precise'' che hanno visto ''l'Italia protagonista sulla scena internazionale con un'intensa volontà di pace''. Lo scorso ottobre quando a presentare la risoluzione per una tregua umanitaria immediata era stata la Giordania che era comunque passata nonostante il 'no' di Israele e Stati Uniti, l'Italia si era astenuta. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

