Israele, ira Netanyahu per la fuga di notizie: “Ora macchina della verità per i ministri”

(Adnkronos) –

Macchina della verità per i ministri e per chiunque partecipi alle riunioni del gabinetto contro le fughe di notizie. Benjamin Netanyahu vuole correre così ai ripari dopo le rivelazioni dei giorni scorsi relative ad uno scontro durissimo tra alcuni ministri ed i vertici militari sulla creazione di una commissione d'inchiesta sull'attacco del 7 ottobre. Secondo quanto rivela Channel 12, nel corso della riunione di ieri del gabinetto, il premier israeliano ha detto: "Abbiamo una piaga di fughe di notizie e non sono disposto a continuare così, per questo ho dato ordine di promuovere una legge che prevede che tutti coloro che siedono nel gabinetto e partecipano alle discussioni sulla sicurezza, compresi i ranghi politici e professionali, si sottopongano alla macchina della verità". Venerdì scorso si è consumato lo scontro aperto tra alcuni dei principali politici israeliani dopo quella che una fonte ha descritto come una 'lotta' in una riunione del gabinetto di sicurezza su come gestire le indagini sugli attacchi di Hamas contro Israele del 7 ottobre scorso. Ma forti disaccordi pubblici si sono registrati anche sul piano postbellico per Gaza. Giovedì scorso il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha infatti delineato un programma che non prevede sia il controllo di Hamas sull'enclave sia tantomeno la presenza di cittadini israeliani sul territorio una volta finita la guerra. Ma il piano è stato criticato duramente dal ministro delle Finanze di estrema destra del paese, Bezalel Smotrich, che ha invece sostenuto con forza l'idea di un esodo palestinese da Gaza. Il ministro, in particolare, ha chiesto "la ripresa della costruzione di insediamenti" israeliani nella Striscia e la "migrazione volontaria" dei suoi civili al termine del conflitto. Una visione totalmente differente dal piano del ministro della Difesa, che ha parlato di palestinesi, e non israeliani, a "gestire gli affari civili a Gaza nel dopoguerra", con Israele che manterrà il controllo della sicurezza mentre ''non ci sarà più presenza civile israeliana nella Striscia di Gaza una volta che gli obiettivi della guerra saranno stati raggiunti". "I residenti di Gaza sono palestinesi, quindi gli organismi palestinesi saranno responsabili a condizione che non ci sia ostilità verso Israele", ha affermato il ministro, spiegando inoltre che sarà una forza multinazionale guidata dagli Stati Uniti, in collaborazione con gli alleati europei e arabi di Israele, che si assumerà la responsabilità della ricostruzione di Gaza nel dopoguerra. L'esercito israeliano dovrebbe intanto avviare un'indagine operativa per imparare dai suoi "errori" nella sicurezza e applicare quelle lezioni alle future sfide alla sicurezza, ha detto venerdì il portavoce delle Forze di difesa israeliane Daniel Hagari. Un'indagine interna verrebbe condotta della catena di comando e un'altra indagine verrebbe svolta da ex alti funzionari per riflettere anche "esternamente" sui "processi decisionali", ha affermato Hagari. "Il nostro obiettivo è migliorare costantemente, imparare lezioni dai combattimenti, estendere i nostri risultati e ridurre al minimo le perdite tra le nostre forze", ha affermato Hagari, aggiungendo: "Le indagini operative sono uno dei principi fondamentali dell'Idf".

© Riproduzione riservata