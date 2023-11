Israele, Lapid attacca: “Estrema destra finanzia coloni mentre soldati rischiano la vita”

(Adnkronos) – Il leader dell'opposizione israeliana, Yair Lapid, attacca il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, del partito di estrema destra Sionismo Religioso, di continuare a finanziare scuole ultraortodosse e priorità dei coloni in Cisgiordania a scapito dello sforzo bellico. "Mentre i soldati dell'Idf rischiano la vita, il ministro delle Finanze Smotrich mina lo sforzo bellico, la resilienza nazionale e la società israeliane" – ha scritto Lapid sul social X – Smotrich "è interessato solo alla sua base" elettorale, usa "il denaro dei cittadini per piccoli interessi politici". Il post arriva dopo che l'emittente Kan ha rivelato l'intenzione di Smotrich di trasferire milioni di shekel a priorità dei coloni in Cisgiordania e la rete di scuole ultraortodosse, malgrado il parere contrario del personale del ministero. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata