Israele, morto italiano disperso dopo attacco Hamas

(Adnkronos) – Eviatar Moshe Kipnis, uno dei cittadini italo-israeliani dispersi e presumibilmente sequestrati da Hamas dopo l'attacco dello scorso 7 ottobre in Israele, è morto. "Con grande tristezza confermo il decesso di Eviatar Moshe Kipnis, cittadino italo-israeliano disperso dopo l'attacco terroristico di Hamas in Israele", ha scritto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Sono vicino alla famiglia, in particolare ai suoi due figli che ho conosciuto durante la mia missione a Tel Aviv", ha aggiunto in un tweet.

