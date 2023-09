Ita, fonti: “Lufthansa tranquilla su dossier”

(Adnkronos) – Nessuna preoccupazione in casa Lufthansa sul dossier Ita. Secondo fonti vicine all'operazione interpellate dall'Adnkronos, il colosso tedesco che si prepara a entrare nel capitale della compagnia italiana con il 41% e che non ha rilasciato commenti ufficiali sugli ultimi sviluppi della vicenda, si mostra tranquillo. Ovviamente, si rileva, la Commissione europea vuole alcuni correttivi per assicurare la concorrenza sul mercato ma questo non rappresenterebbe un grande ostacolo per la finalizzazione dell'intesa. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

