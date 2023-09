Ita, Giorgia Meloni su dossier Lufthansa: “Curioso Commissione Ue lo blocchi”

(Adnkronos) – Sulla questione Ita-Lufthansa "sta accadendo qualcosa di obiettivamente curioso, cioè la stessa commissione europea che per anni ci ha chiesto di trovare una soluzione al problema, quando troviamo una soluzione al problema la blocca e quindi noi non stiamo più capendo. E vorremmo una risposta. Su questo è stato interessato anche il commissario Gentiloni dal ministro Giorgetti". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa al termine del G20 in India. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

