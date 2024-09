Itabus cerca 30 conducenti autobus per servizi di linea e noleggio a Roma

Itabus offre un servizio innovativo e di alta qualità, con una presenza capillare in tutta Italia

E-work SpA è alla ricerca di conducenti di autobus per servizi di linea da inserire presso Itabus S.p.A., azienda leader nel trasporto passeggeri su gomma e partecipata al 100% da Italo S.p.A. Itabus offre un servizio innovativo e di alta qualità, con una presenza capillare in tutta Italia e una flotta di autobus di ultima generazione, attrezzati con ogni comfort per i passeggeri e con un’attenzione particolare all’ambiente.

I requisiti

I candidati ideali devono essere in possesso della patente D o DE con CQC per persone, devono essere automuniti e avere almeno tre anni di esperienza nel ruolo. È richiesta flessibilità e disponibilità a lavorare su turni, sia diurni che notturni, inclusi i giorni festivi e i fine settimana. È necessaria una buona conoscenza delle normative sulla sicurezza stradale e sui trasporti pubblici, oltre alla disponibilità a effettuare trasferte sia sul territorio nazionale che europeo. Inoltre, il candidato dovrà essere disposto a eseguire, oltre al servizio di linea, anche servizi a noleggio.

Il contratto offerto

L’azienda offre un contratto di lavoro a tempo indeterminato secondo il CCNL Autoferrotranvieri, con l’applicazione di parametri in base all’anzianità, e include la tredicesima e quattordicesima mensilità. Costituirà titolo preferenziale la residenza in provincia di Roma. L’orario di lavoro è full time, con turni comunicati preventivamente dall’azienda e con il rispetto dei riposi compensativi previsti dal CCNL.

Se sei interessato e possiedi i requisiti richiesti, invia il tuo CV per candidarti. L’offerta di lavoro è rivolta a candidati di entrambi i sessi in conformità con il D.Lgs. 198/2006. I candidati sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679 sul sito web e-workspa.