Italiani ancora più poveri, la nuova tassa fa a pezzi le famiglie | Ogni mese un’altra mazzata

Ancora brutte notizie per gli italiani che si troveranno a essere più poveri. Sta per arrivare una nuova tassa che graverà ancora di più sulle famiglie…

Purtroppo la tendenza di crescita negativa che, dopo il 2020 si sta diffondendo, in Italia ha avuto delle conseguenze davvero disastrose. Infatti, quello che preoccupa nel nostro paese è l’aumento della povertà, amplificata dalla crisi dei carburanti e dalle conseguenze post pandemia.

Tuttavia, le cose non andavano bene nemmeno prima poiché stavamo già assistendo a un ristagno delle attività economiche.

Quello che è successo dopo ha dato un decisivo colpo di grazia, andando a devastare alcuni settori chiave come il turismo, il commercio e la ristorazione.

I dati di crescita economica che possiamo osservare non sono di certo rassicuranti. Infatti, se andiamo a leggere le ricerche ISTAT, la povertà assoluta oramai in Italia ha raggiunto delle cifre record. Sembra che infatti già nel 2021 oltre 5,6 milioni di italiani vivessero in condizioni economiche di profondi disagio, rasentando o addirittura superando la soglia della povertà.

Aumento della povertà in Italia

Ovviamente c’è una forte differenza tra aree geografiche nel Paese, anche se sempre più famiglie del Nord italiana hanno dichiarato di far fatica ad arrivare a fine mese. L’inflazione è sempre più elevata e questo è dovuto anche e soprattutto all’aumento dei prezzi dell’energia nonché a quelli degli alimenti.

Questo sta avendo un impatto significativo sui consumi che ormai sono totalmente in discesa. Nonostante alcuni aiuti da parte dello stato, l’impatto della crisi è stato pesante e ha eroso tantissimo la capacità di acquisto degli italiani. Infatti, sarà fondamentale nei prossimi anni intervenire in modo strutturale per contrastare l’aumento della povertà. Adesso potrebbe arrivare un’altra batosta per gli italiani, tutto a causa di una extra tassazione per le banche che il governo sta vagliano.

In arrivo una nuova tassa che graverà sui cittadini

Infatti, sembra che le banche abbiano fatto degli extraprofitti non proprio leciti. Quando la BCE ha aumentato i tassi di interesse per ridurre l’inflazione, le banche italiane hanno visto una crescita significativa dei propri utili.

Tuttavia, non hanno aumentato allo stesso modo gli interessi sulle giacenze o investimenti dei piccoli e medi risparmiatori. Adesso lo stato per ribilanciare la situazione degli extra profitti vorrebbe fare una nuova tassi per recuperare un po’ di denaro. Tuttavia, secondo quanto ha detto Sileoni, questa tassa potrebbe essere ripartita sulle persone, sotto forma di tassi più alti sui prestiti e commissioni maggiorate.