Italy Brick Expo 2025 a Roma: il più grande evento LEGO® d’Italia con spettacoli e ospiti speciali

Roma si prepara ad accogliere ITALY BRICK EXPO, la più grande mostra italiana dedicata al mondo LEGO®️, che sabato 25 e domenica 26 ottobre trasformerà il Palazzo dei Congressi all’EUR in un universo colorato e sorprendente. L’apertura ufficiale si terrà sabato mattina alle ore 9:30 con il taglio del nastro alla presenza di autorità del Comune di Roma, della Regione Lazio.
Un appuntamento imperdibile per bambini, famiglie, collezionisti e curiosi, con oltre 100 opere in mostra realizzate dai migliori builder italiani e internazionali: dalla Roma Antica ai dinosauri, dalle metropoli futuristiche ai castelli medievali, fino agli iconici monumenti italiani e personaggi del cinema riprodotti in migliaia di pezzi.
Tra gli artisti in esposizione spiccano nomi come Rocco Buttliere (USA), maestro dell’architettura in scala 1:650, Luca Petraglia, specializzato in monumenti storici italiani, Mirko Soppelsa con i suoi spettacolari modelli Star Wars, e MBrick, autore di straordinari quadri 3D in mattoncini.
Grande attesa per Brickout City, una città LEGO®️ in continua espansione, ricca di dettagli, personaggi e un luna park funzionante, e per Prehistoric, il più grande diorama preistorico d’Italia, con dinosauri e uomini delle caverne.
E non finisce qui: ospite speciale dell’edizione romana sarà il Gabibbo, che festeggerà i suoi 35 anni proprio a Italy Brick Expo, tra foto, abbracci e gag per grandi e piccoli. Ideato da Vittoria Ricci, curatrice del museo e tuttofare di “Striscia la notizia”, e realizzato da Riccardo Zangelmi, unico LEGO® Certified Professional Italiano, il Gabibbo di LEGO® è composto da 65.000 mattoncini, rigorosamente di soli tre colori: rosso, nero e bianco. Una vera e propria opera d’arte di 140 kg di peso e 170 cm di altezza, per la quale sono state necessarie oltre 50 ore di progettazione e 200 ore di lavorazione a sei mani e in cui nessun dettaglio è stato lasciato al caso: dalle folte sopracciglia all’elegante papillon.
Ad arricchire l’esperienza, un fitto programma artistico con spettacoli dal vivo, laboratori di live painting, concerti e video mapping proiettati sulla facciata del Palazzo. Tra gli ospiti: Emanuela Tittocchia alla conduzione, Maria Faiola e NIKA, vincitrici del Lazio Sound 2025, e la band Mad Cartoons in uno show musicale a tema.
Per i più piccoli saranno presenti aree gioco, laboratori didattici e tavoli per costruzioni libere, mentre i più grandi potranno incontrare gli artisti, seguire talk creativi e visitare gli stand dedicati al mondo LEGO®️, con pezzi rari, personalizzazioni e set introvabili.
Biglietti disponibili su TicketOne e in loco fino a esaurimento.