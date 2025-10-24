Italy Brick Expo 2025 a Roma: il più grande evento LEGO® d’Italia con spettacoli e ospiti speciali

Roma si prepara ad accogliere ITALY BRICK EXPO, la più grande mostra italiana dedicata al mondo LEGO®️, che sabato 25 e domenica 26 ottobre trasformerà il Palazzo dei Congressi all’EUR in un universo colorato e sorprendente. L’apertura ufficiale si terrà sabato mattina alle ore 9:30 con il taglio del nastro alla presenza di autorità del Comune di Roma, della Regione Lazio.

Un appuntamento imperdibile per bambini, famiglie, collezionisti e curiosi, con oltre 100 opere in mostra realizzate dai migliori builder italiani e internazionali: dalla Roma Antica ai dinosauri, dalle metropoli futuristiche ai castelli medievali, fino agli iconici monumenti italiani e personaggi del cinema riprodotti in migliaia di pezzi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Tra gli artisti in esposizione spiccano nomi come Rocco Buttliere (USA), maestro dell’architettura in scala 1:650, Luca Petraglia, specializzato in monumenti storici italiani, Mirko Soppelsa con i suoi spettacolari modelli Star Wars, e MBrick, autore di straordinari quadri 3D in mattoncini. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Grande attesa per Brickout City, una città LEGO®️ in continua espansione, ricca di dettagli, personaggi e un luna park funzionante, e per Prehistoric, il più grande diorama preistorico d’Italia, con dinosauri e uomini delle caverne. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

E non finisce qui: ospite speciale dell’edizione romana sarà il Gabibbo, che festeggerà i suoi 35 anni proprio a Italy Brick Expo, tra foto, abbracci e gag per grandi e piccoli. Ideato da Vittoria Ricci, curatrice del museo e tuttofare di “Striscia la notizia”, e realizzato da Riccardo Zangelmi, unico LEGO® Certified Professional Italiano, il Gabibbo di LEGO® è composto da 65.000 mattoncini, rigorosamente di soli tre colori: rosso, nero e bianco. Una vera e propria opera d’arte di 140 kg di peso e 170 cm di altezza, per la quale sono state necessarie oltre 50 ore di progettazione e 200 ore di lavorazione a sei mani e in cui nessun dettaglio è stato lasciato al caso: dalle folte sopracciglia all’elegante papillon.

Ad arricchire l’esperienza, un fitto programma artistico con spettacoli dal vivo, laboratori di live painting, concerti e video mapping proiettati sulla facciata del Palazzo. Tra gli ospiti: Emanuela Tittocchia alla conduzione, Maria Faiola e NIKA, vincitrici del Lazio Sound 2025, e la band Mad Cartoons in uno show musicale a tema.

Per i più piccoli saranno presenti aree gioco, laboratori didattici e tavoli per costruzioni libere, mentre i più grandi potranno incontrare gli artisti, seguire talk creativi e visitare gli stand dedicati al mondo LEGO®️, con pezzi rari, personalizzazioni e set introvabili.

Biglietti disponibili su TicketOne e in loco fino a esaurimento.