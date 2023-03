Itri. Ancora sangue sulla strada Valle del Liri: morto motociclista 35enne di Veroli

Ancora sangue sulle strade pontine nel pomeriggio di domenica 19 marzo. Un motociclista della provincia di Frosinone, mentre procedeva sulla strada regionale 82 della Valle del Liri, nel territorio di Itri (Lt), ha perso il controllo della moto andandosi a schiantare contro un muretto che costeggia la carreggiata. L’urto è stato molto violento, il centauro, un 35enne di Veroli (Fr), è deceduto sul colpo, vani sono stati i tentativi di soccorso degli operatori del 118.

La tragedia si è consumata quando la vittima era diretta verso la Ciociaria, al ritorno verso casa. La strada regionale 82 della Valle del Liri attraversa tutta la Valle del Liri tra Abruzzo e Lazio. La strada regionale 82 era la via principale di collegamento per il frusinate e il Lazio meridionale.

Un mese fa sulla stessa strada in un terribile scontro tra due moto morirono tre persone

L’incidente mortale si è verificato a poca distanza dal punto in cui il 18 febbraio scorso in un terribile scontro tra due moto sono morte tre persone: un uomo e una donna che si trovavano sulla stessa motocicletta, e un altro centauro in sella alla moto che viaggiava in direzione opposta sulla strada regionale 82 Valle del Liri.

© Riproduzione riservata