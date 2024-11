Itri, grave incidente sull’Appia: morto 16enne

Un grave incidente si è consumato ieri pomeriggio lungo l’Appia, nei pressi della stazione ferroviaria di Itri, in provincia di Latina: un ragazzo di appena 16 anni, residente a Formia, ha perso la vita in un terribile scontro tra più veicoli. L’incidente ha coinvolto due motocicli, due auto e un furgone, e si è trasformato in una tragedia che ha lasciato un’intera comunità sotto shock.

Coinvolto anche un altro minorenne

Secondo le prime ricostruzioni, tuttora in corso, il 16enne si trovava alla guida di una moto 125 quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato frontalmente contro un furgone. Quest’ultimo, di proprietà di una ditta di distribuzione di prodotti alimentari, stava percorrendo l’Appia quando l’impatto è avvenuto con una violenza inaudita. Il giovane centauro è stato sbalzato sull’asfalto, senza alcuna possibilità di salvarsi. Gli operatori del 118, prontamente intervenuti sul luogo dell’incidente insieme ai Vigili del Fuoco di Gaeta, hanno tentato disperatamente di soccorrerlo, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

L’incidente ha causato ferite anche a un secondo motociclista, un ragazzo di 17 anni, che è stato ricoverato presso l’ospedale Dono Svizzero di Formia a seguito dei traumi riportati. Le sue condizioni, seppur serie, sembrano stabilizzate. La complessità dello scontro, che ha visto coinvolti più veicoli, ha reso necessario l’intervento della Radiomobile dei Carabinieri di Scauri, i quali stanno conducendo indagini per chiarire le dinamiche di questo incidente stradale che si è rivelato fatale.

Sotto esame sono ora sia la posizione dei veicoli, sia le testimonianze di chi era presente al momento dell’impatto. La strada, in quel tratto, è nota per essere particolarmente pericolosa: curve strette e visibilità ridotta creano una combinazione che non perdona distrazioni o errori.