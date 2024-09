Jane Alexander, te la ricordi nei panni di ‘Lucrezia’ in Elisa di Rivombrosa? Ecco com’è diventata: farai fatica a riconoscerla

Ormai è quasi uscita di scena ma nei primi duemila divenne una star grazie al ruolo della marchesa Lucrezia in Elisa di Rivombrosa

Ora nessuno più, forse, la ferma per strada per chiederle un autografo. Ma nei primi anni duemila l’attrice britannica di nobili origini, Jane Alexander, aveva acquisito una popolarità straordinaria. Tutto merito o quasi della sua partecipazione alla fortunatissima serie TV “Elisa di Rivombrosa“.

Le vicende e gli intrighi ambientati nel Regno di Sardegna nella seconda metà del settecento catturarono l’attenzione di quasi dodici milioni di telespettatori, una cifra che costituisce ancora oggi un record nella storia dello share e dell’indice di ascolto delle serie televisive.

La serie andò in onda su Canale 5 nel segmento temporale compreso tra dicembre del 2003 e dicembre 2005, due anni in cui gli attori protagonisti divennero delle autentiche star del piccolo schermo. Su tutti i tre attori più importanti: Vittoria Puccini, Alessandro Preziosi e proprio Jane Alexander.

Sono trascorsi quasi vent’anni dalla messa in onda di “Elisa di Rivombrosa“, un periodo di tempo piuttosto lungo in cui non tutti gli interpreti della serie sono rimasti sulla cresta dell’onda. E Jane Alexander è tra chi, lentamente ma inesorabilmente, è uscita di scena.

Jane Alexander, la verità su Elisa di Rivombrosa esce fuori solo adesso: i dettagli

Di recente il suo nome è tornato in auge a causa della diatriba innescatasi durante l’ultima edizione del “Grande Fratello” tra lei e Beatrice Luzzi, che l’avrebbe accusata di aver compiuto qualche manovra poco cristallina pur di ottenere la parte della marchesa Lucrezia Van Necker Beauville.

L’attrice anglo-irlandese, nel corso di un’intervista rilasciata qualche tempo fa al sito Fanpage.it, raccontò la sua versione dei fatti smentendo in modo categorico di aver orchestrato chissà quale manovra per avere la parte e superare la concorrenza di altre attrici.

Jane Alexander, eccola vent’anni dopo la serie TV: è quasi irriconoscibile

Questo è il racconto che la Alexander fece a proposito del provino sostenuto per la parte di Lucrezia: “Mi proposero di fare il provino. Quando arrivai c’era tanta gente tra cui attrici già note. Non ero molto conosciuta, avevo fatto ben poco prima di allora. Però avevo evidentemente colpito qualcuno che mi aveva proposto. Per quanto mi riguarda, andò malissimo“.

“Mi sentivo veramente l’ultima ruota del carro. Ho fatto il provino e me ne sono andata, pensando finisse tutto lì. Invece, sono stata richiamata”. Jane Alexander ha poi chiarito che le altre attrici che ambivano a quel ruolo c’erano Anna Falchi, Vanessa Gravina e Irene Ferri. Di Beatrice Luzzi inv3ce, a quanto pare nessuna traccia. Per quanto riguarda il presente, l’attrice britannica appare irriconoscibile rispetto a vent’anni fa.