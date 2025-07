Jannik Sinner nella leggenda: è il nuovo campione di Wimbledon! Battuto Alcaraz

La vittoria più bella, nel palcoscenico più importante, contro l’avversario già diventato storico. Jannik Sinner “vendica” la sconfitta di Parigi conquistando il torneo di Wimbledon per il quarto titolo slam della carriera, scrivendo oggi, 13 luglio 2025, la pagina più importante della sua storia e della storia del tennis (ma anche dello sport) italiano. Battuto Carlos Alcaraz con il punteggio di 46 64 64 64 in 3 ore e 4 minuti di gioco. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Wimbledon: Alcaraz chiama, Sinner risponde

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz tornano ad affrontarsi 35 giorni dopo la fantastica finale del Roland Garros vinta al quinto dallo spagnolo con match point salvati. In una calda Londra l’inizio è calmo con i giocatori forse consci di essere al via di un’altra maratona, ma l’equilibrio viene spezzato al quinto game da Sinner. Il numero 1 al mondo si procura la prima chance dell’incontro con una gran risposta di diritto e la sfrutta con Alcaraz che va fuori giri nello scambio. Tenuto il servizio è 4-2 ma da lì non muove più il punteggio. Il due volte campione in carica rientra nell’ottavo game con un break a 15 e poi conquista il secondo break consecutivo valevole anche come set point con uno scambio clamoroso. È 6-4 dopo 45’. Complice il modo in cui ha perso il set, Sinner nel secondo parziale rientra convinto e conquista subito un break in apertura, consolidato annullando una chance di contro-break. Da quel momento Sinner diventa quasi inscalfibile al servizio nonostante manchino gli ace. Non concede palle break e al primo set point non si fa pregare; 6-4 e un set pari dopo poco meno di un’ora e mezza. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio Jannik Sinner. Wimbledon Champion. pic.twitter.com/5vGbxt7j0Z — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025

Terzo e quarto set comandati: Sinner campione di Wimbledon

Anche a inizio terzo set Alcaraz rischia di perdere la battuta, fallendo tantissimo al servizio con due doppi falli di fila, ma stavolta riesce ad annullarle ritrovando il colpo di inizio gioco che nell’arco di tutto il match gli frutterà ben 15 ace. Da par suo però anche Sinner col servizio è brillante e soprattutto da fondo non subisce il ritmo dell’avversario. Gli scambi si allungano e Sinner, pur andando 40-40 nel sesto gioco, non concede opportunità di break, anzi. Nel nono gioco Sinner si costruisce una palla break e se lo va a prendere a rete dopo una grande accelerazione, Alcaraz scivola e completa la volée. Chiamato a servire per il set non trema e chiude ancora 6-4, andando avanti 2 set a 1 dopo 2h20’. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Nel quarto set non cambia l’andamento della partita e per il quarto set consecutivo Sinner conquista per primo il break. Stavolta nel terzo game, con un rovescio lungolinea vincente alla prima opportunità concessa (la percentuale di conversione a fine partita sarà 44%, 4/9) mette il naso avanti. Alcaraz torna in vita nell’ottavo game conquistando quelle palle break che gli mancavano dall’inizio del secondo. Jannik le annulla con una seconda coraggiosa, poi Alcaraz sbaglia da fondo. È uno dei pochi momenti di lotta nei tre set vinti da Sinner, che al secondo championship point con l’ace vincente può alzare le braccia al cielo. Quarto titolo slam della carriera per il numero 1 al mondo, ma soprattutto il fatto di aver scritto la storia ancora una volta, probabilmente la pagina più importante: in 138 anni di storia del torneo più importante del mondo, Jannik Sinner è il primo italiano a trionfare all’All England Club. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

