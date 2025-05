Jasmine Paolini vince gli Internazionali d’Italia! Battuta Gauff

Trionfo clamoroso al Foro Italico. Jasmine Paolini vince gli Internazionali d’Italia battendo Coco Gauff in due set, ottiene il secondo titolo 1000 in carriera e da lunedì è la nuova numero 4 del mondo. È l’inizio di una due giorni che può essere storica, per merito di Paolini che dovrà affrontare la finale anche di doppio insieme a Sara Errani e per Jannik Sinner, che affronterà Carlos Alcaraz per vincere il torneo al maschile. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Primo set: break e poi controllo

Davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'inizio partita è contraddistinto dai break. Infatti i primi tre turni di servizio vanno sempre alla giocatrice in risposta. Paolini ottiene il break a 30 ma poi non lo difende e dopo tre palle break si torna in parità. Jasmine però è chirurgica, è sempre aggressiva in risposta approfittando dalla bassissima percentuale di prime dell'americana (51%) e ottiene un altro break alla prima possibilità. Da 2-1 e servizio c'è solo un'altra chance di break che l'azzurra non trasforma nel quinto game, successivamente va tre volte in parità ma non concede più nulla. Una buona percentuale di prime (76%) per tenere lontana l'avversaria e gestione dello scambio solida, soprattutto col dritto. Nel decimo game tiene la Gauff a zero e conquista il primo set per 6-4 dopo 54' di gioco.

Superiorità in risposta e trionfo al Foro Italico

Nel secondo set lo spartito non cambia: primo game al servizio della numero 3 del mondo, problemi enormi al servizio e immediato break al secondo tentativo. Stavolta non c'è la risposta americana, si arriva 40 pari ma Paolini non trema, tiene la battuta e conquista anche il secondo break consecutivo, preso a zero. Sul 3-0, mentre cominciano a scendere delle gocce di pioggia, la statunitense riesce a reagire aggredendo appena possibile. Paolini annulla alla grande la prima palla break ma non può nulla sulla seconda. L'azzurra però torna immediatamente con due break di vantaggio, ancora a zero, e sale 1-5 con aggressività e dritto.

Il primo match point viene annullato da Gauff col rovescio ma al secondo championship point, servizio centrale a 168 km/h, Gauff non riesce a rispondere e il Foro Italico esplode: è 64 62 dopo un’ora e 29 minuti di gioco. L’Italia torna a vincere gli Internazionali d’Italia 40 anni dopo Raffaella Reggi (giocati però a Taranto) e i trionfi prima dell’era Open, nel 1931 e 1950. Per la 29enne di Castelnuovo di Garfagnana, è il secondo titolo 1000 in carriera e da lunedì sarà numero 4 del mondo.

