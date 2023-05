Jeff Bezos, nozze in vista con Lauren Sánchez: la proposta a Cannes

(Adnkronos) – Jeff Bezos e Lauren Sánchez presto sposi. Secondo quanti riferiscono diversi media americani, il fondatore di Amazon ha fatto la proposta di matrimonio alla giornalista e conduttrice, sua compagna da circa cinque anni, mentre si trovavano insieme al Festival del Cinema di Cannes per la premiere del film Killers of the Flower Moon. Proprio a Cannes la coppia era a bordo del Kuro, il megayacht a tre alberi lungo 127 metri, largo 16 e dal valore di 500 milioni di dollari. La coppia ha reso pubblica per la prima volta la loro relazione nel 2019 dopo il divorzio di Bezos dalla moglie Mackenzie Scott, con la quale è stato sposato per 25 anni ed ha quattro figli. Anche Sánchez ha tre figli da precedenti relazioni ed è stata sposata con l'agente di Hollywood Patrick Whitesell per 13 anni prima di divorziare nel 2019. Da quando hanno iniziato a frequentarsi, i due hanno mantenuto i dettagli delle loro vite insieme per lo più privati, al di fuori di essere fotografati in vari eventi. Ma indiscrezioni su un possibile matrimonio fra i due circolano da masi, dopo che Sanchez è stata fotografata con un anello a forma di cuore. Bezos ha descritto la giornalista vincitrice di un Emmy Award come "la persona più generosa e dal cuore più grande che abbia mai incontrato" e ha detto che è "un'ispirazione". Sanchez in un'intervista ha invece definito il miliardario come una persona "mi fa ridere tutto il tempo perché può essere goffo". Nel giorno del suo compleanno, ha dedicato a Bezos un lungo post: "Loro non vedono l'uomo che mette tutto da parte per aiutare un amico malato, ma i miei occhi sì", ha scritto. "Non vedono l'uomo che si sveglia presto ogni mattina per preparare la colazione ai bambini in modo che possano ridere e parlare della vita e della scienza e di come rendere questo mondo un posto migliore. I miei occhi lo vedono. Non vedono l'uomo che vuole che tutti provino gioia, il cui cuore è incommensurabile e la cui capacità di amare è infinita". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

