(Adnkronos) – John Elkann non è più presidente della Giovanni Agnelli Bv, società di diritto olandese, non quotata, che raggruppa i discendenti del fondatore della Fiat, il senatore Giovanni Agnelli. La nuova composizione del cda Giovanni Agnelli Bv, avvenuta nei mesi scorsi ed evidenziata da Milano Finanza, emerge dalle carte che ufficializzano l'acquisizione del 15% della Philips e trova spiegazione nella ripartizione delle cariche all'interno del gruppo tra i vari rami della famiglia allo scopo di garantirne la rappresentanza. Nella Giovanni Agnelli Bv restano presenti 6 esponenti dei tre rami della famiglia Agnelli e il nuovo board della società risulta composto da Jeroen Preller, Chairman and Board Member, Andrea Agnelli Board Member, John Brouwer Board Member, Niccolò Camerana, Board Member, Benedetto Della Chiesa Board Member, Luca Ferrero de Gubernatis Ventigmiglia Board Member, Alexandre von Furstenberg Board Member e Filippo Scognamiglio Board Member. Lo scorso anno John Elkann aveva lasciato anche la presidenza di Exor restando amministratore delegato.

