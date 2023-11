Jon Voight contro la figlia Angelina Jolie per la guerra in Israele

(Adnkronos) – Scontro a Hollywood tra padre e figlia sulla guerra tra Israele e Hamas. Il padre è Jon Voight, la figlia è Angelina Jolie. L’attore, con un video pubblicato su Instagram, prende posizione sul conflitto e stigmatizza le parole pronunciate dalla figlia, che ha acceso i riflettori sul dramma dei civili nella Striscia di Gaza. Angelina Jolie, con un post che ha collezionato milioni di Gaza, ha condannato “i bombardamenti deliberati sulla popolazione in trappola”, usando la parola “omicidio” e accusato i leader internazionali che hanno bocciato le risoluzioni dell’Onu per un cessate il fuoco. La risposta di Jon Voight è stata durissima. “Sono molto deluso da mia figlia”, dice l’attore, noto per le sue posizioni conservatrici e per il suo sostegno a Israele espresso già in passato. Voight, nella clip, sottolinea più volte il carattere religioso del conflitto, uno scontro per la “giustizia dei figli di Dio nella Terra Santa”. Sua figlia, dice l’attore, “non capisce che la guerra riguarda la distruzione della Terra Santa, della Terra degli ebrei”. Voight punta il dito contro Hamas e contro “il terrorismo privo di umanità che si è accanito contro bambini innocenti, padri, madri, nonni. E voi, sciocchi, pensate che il problema sia Israele. Dovreste guardare voi stessi e chiedervi: chi sono io? E dovreste chiedere a Dio se state apprendendo la verità o la menzogna. Chi conosce la verità, sa qual è la menzogna”. “Questi animali -dice riferendosi a Hamas- vogliono eliminare gli ebrei e i cristiani. Ai palestinesi non sono state negate risorse, hanno ricevuto fiumi di denaro che” Hamas “non ha condiviso con la gente. Usano i soldi per le armi, per il loro odio. Il popolo di Israele ama gli altri. E’ qualcosa che questi animali non capiscono. La giustizia prevarrà”. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

