Jovanotti a Sanremo 2024? Cosa dice Fiorello

(Adnkronos) – Penultima puntata con Fiorello in 'Aspettando Viva Rai2'. Lo showman questa volta in diretta Instagram ha fatto un annuncio importante che riguarda Jovanotti e il Festival di Sanremo 2024. "Leggo che 'La Stampa' parla di Jovanotti come possibile concorrente del Festival – ha esordito Fiorello -. Sapete che mi sento una volta al giorno con Amadeus e so tutto: su Jovanotti confermo! Parteciperà a Sanremo, ma non solo: pare che si esibirà con Lazza in un duetto, con titolo 'Lazzaro'". Non poteva mancare l'ironia tipica dello showman sull'amico conduttore: "Quel genio del male di Amadeus ha pianificato tutto questa estate, a partire dall'incidente a Santo Domingo: mise dei dossi apposta per causarlo. L'idea era quella di presentare Jovanotti, farlo entrare con le stampelle, toccarlo e a quel punto Jovanotti avrebbe urlato 'Sono guarito!', facendo poi l'esibizione". In chiusura di puntata ancora rassegna stampa. In un passaggio a prendersi la scena è l'Università Europea di Fiesole: "Pare che vogliano rinominare la festa di Natale, eliminando il riferimento cristiano per salvaguardare la diversità. Certo che non hanno proprio niente a cui pensare. Quindi Babbo Natale verrà chiamato Genitore Invernale, Pasqua diventerà 'Festa di quando non sai come vestirti'. L'albero di Natale invece non verrà più addobbato con le palle perché troppo maschilista". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata