Juan Bernabè apre un profilo OnlyFans per la scienza e la libertà personale

Il nuovo percorso di Juan Bernabè

Juan Bernabè, una volta noto come il falconiere della Lazio, sta percorrendo una strada inusuale e coraggiosa. Dopo un licenziamento che ha destato scalpore e un successivo sfratto da Formello avvenuto a giugno scorso, ha scelto di condividere pubblicamente un aspetto molto intimo della sua vita. Attraverso un profilo su OnlyFans, Bernabè intende mostrare senza filtri come funziona la sua protesi peniena. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Una battaglia di comunicazione

Bernabè non è nuovo alle polemiche e alle critiche. A gennaio aveva già attirato l’attenzione pubblicando foto e video dell’intervento cui si era sottoposto, decisione che portò il presidente della Lazio, Claudio Lotito, a licenziarlo. Secondo Bernabè, questo suo progetto non è solo personale: è una battaglia scientifica per diffondere consapevolezza sulla disfunzione erettile e sulle opportunità offerte dalla medicina moderna. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un messaggio di normalità

Nella società odierna parlare apertamente di certe tematiche può ancora risultare scomodo o tabù. Bernabè cerca invece di normalizzare queste conversazioni: “La nudità è normalità,” afferma con convinzione. Intende discutere sia del pre che del post operazione per offrire un quadro chiaro a chiunque sia curioso o abbia bisogno di simili interventi.

Le esperienze passate

Anni fa, l’incidente che gli schiacciò un testicolo cambiò profondamente la sua vita intima. “Ora posso fare l’amore tutte le volte che voglio,” racconta al Corriere della Sera, sottolineando come la protesi rappresenti una nuova libertà fisica ed emotiva. Questa tecnologia potrebbe essere d’aiuto a molte persone nella sua stessa condizione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Accuse contro Lotito

Nel suo annuncio su Instagram riguardante l’apertura del canale OnlyFans, Bernabè ha anche parlato del presidente Lotito, accusandolo di aver rovinato la sua carriera attraverso pratiche di mobbing sostenute dalla stampa. Le immagini caricate sul social media mettono in risalto questa tensione personale e professionale che sembra aver influito profondamente sulla sua vita recente. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Con questa mossa su OnlyFans, Juan Bernabè invita il pubblico a riflettere sulla libertà personale e sulla conoscenza scientifica, sperando forse anche in una rinascita professionale oltre che fisica.

© Riproduzione riservata