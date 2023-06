Juve, Albanese via: responsabile comunicazione lascia

(Adnkronos) – Claudio Albanese lascia la Juventus. "Il Chief Corporate Affairs & External Communications Officer non sarà più nel club a partire dalla stagione 23/24", rende noto la società. "Albanese, che ha coordinato la comunicazione di Juventus da luglio 2010, conclude il suo percorso in bianconero dopo aver creato, insieme al suo team, anche il settore digitale e le attività ESG. Juventus ringrazia Albanese per i suoi tredici anni di lavoro proficuo e appassionato". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

