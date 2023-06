Juve, Allegri: “Ho 2 anni di contratto, chiedete alla società”

(Adnkronos) – "Ho due anni di contratto, sono a disposizione della società". Massimiliano Allegri lascia il pallino in mano alla Juventus. Il tecnico bianconero chiude la stagione senza trofei e in campionato, complice la penalizzazione di 10 punti, finisce al settimo posto, che vale la qualificazione alla prossima Conference League, in attesa di eventuali provvedimenti della Uefa. "Terzo posto (senza la penalizzazione, ndr), semifinale di Europa League e semifinale di Coppa Italia: questi sono i risultati. Non voglio alibi, in certi momenti abbiamo sbagliato, nella prima parte della stagione potevamo fare meglio. Purtroppo a Siviglia" nella semifinale di Europa League "si è fermata una rincorsa straordinaria. Avevamo l'obbligo di vincere per tentare questa rimonta, la squadra è arrivata a 72 punti migliorando il risultato dello scorso anno. Non ho nulla da rimproverare ai giocatori, bravi a stare sulle montagne russe in un'annata che ci ricorderemo bene", dice a Dazn. "La società deve pianificare cosa vorrà fare l'anno prossimo, quando avrò indicazione mi metterò a disposizione come ho sempre fatto. Ho sbagliato e continuerò a sbagliare. Non c'è nessuna trattativa" per la risoluzione del contratto. "Ho 2 anni di contratto, sono a disposizione della società che ha 40 giorni di tempo per programmare il mercato e la stagione. In questo momento c'è una nuova base, io ho le idee chiare su come bisogna lavorare. Ci sono i presupposti per fare meglio il prossimo anno". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata