Juve in vendita? Emanuele Filiberto: “Club e Agnelli sono binomio”

(Adnkronos) – "Penso che la Juve debba restare Agnelli, è un binomio e sarebbe un gran peccato, ma sono certo che riusciranno a mettere le cose a posto". Così Emanuele Filiberto di Savoia, all’Adnkronos, sulla notizia pubblicata oggi da un quotidiano secondo cui la società bianconera sarebbe in vendita, un'ipotesi che l’azionista Exor ha bocciato come "destituita di fondamento". "Spesso – ha aggiunto – ci sono delle notizie che escono così e non sono fondate, speriamo che sia questo il caso". Più in generale, Emanuele Filiberto ha osservato: "Non ho commenti da fare su quello che sta succedendo in questo momento", ribadendo la sua fede bianconera. "Sono sempre stato grande tifoso della Juve, è la prima squadra che ho visto giocare al di fuori dall'Italia quando venne a Ginevra, poi c'è sempre stato un grande legame tra la famiglia Agnelli e la nostra è quando morì mio nonno la Juve scese con il lutto al braccio e fu Umberto Agnelli che chiese questo". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata