Juve-Lazio 2-2, Kalulu al 96’ cambia il peso del pari: rimonta bianconera, beffa amara per Sarri

La fotografia del match è tutta in un colpo di testa: Pierre Kalulu al 96' rimette in piedi la Juventus e riscrive gli umori di una serata che, fino a pochi istanti dal fischio finale, stava diventando un'altra ferita dopo l'eliminazione in Coppa Italia. All'Allianz Stadium finisce 2-2: la Lazio di Sarri va avanti con Pedro e Isaksen, la squadra di Spalletti reagisce con ordine, accorcia con McKennie e completa la rimonta nel recupero. Un pareggio che, per come matura, somiglia a una liberazione bianconera e a una beffa biancoceleste.

Juventus-Lazio, il 2-2 che pesa: un punto che vale umore e classifica

Dal punto di vista della classifica, la Juventus muove la graduatoria e difende la zona Champions, evitando il contraccolpo mentale di un secondo stop ravvicinato. Dal punto di vista politico-sportivo, invece, il pari racconta due narrazioni opposte: da un lato la capacità di reagire e produrre gioco anche in una serata storta; dall’altro, per la Lazio, la sensazione di avere in mano un colpo esterno pesantissimo e di averlo lasciato scivolare nel momento in cui serviva cinismo assoluto.

Bianconeri più propositivi: dominio territoriale, episodi e proteste

Nel primo tempo la Juve costruisce di più, spinge con continuità e costringe Provedel a una serie di interventi che tengono vivo il risultato. C'è anche un gol annullato a Koopmeiners e in generale la percezione, allo stadio, di una gara controllata sul piano del possesso e della pressione alta. La Lazio, in quella fase, si vede a sprazzi: attende, compatta le linee e prova a colpire quando la Juventus concede campo. In un match così, gli episodi diventano decisivi: e proprio sugli episodi i bianconeri recriminano, mentre Sarri rivendica la qualità delle sue scelte difensive iniziali.

Lazio avanti con Pedro e Isaksen: due accelerazioni che gelano lo Stadium

Il punto di svolta arriva nel recupero del primo tempo: una giocata rapida apre lo spazio per Pedro, che trova la porta e porta avanti i biancocelesti. L'inerzia sembra consolidarsi a inizio ripresa quando Isaksen raddoppia con una progressione che sorprende la retroguardia bianconera. In pochi minuti la Juventus si ritrova sotto di due reti senza avere la sensazione, per lunghi tratti, di essere stata inferiore. È qui che il match diventa anche una prova di tenuta: memoria corta, gestione emotiva, lucidità nelle scelte offensive.

Rimonta Juve: McKennie riapre e Kalulu firma il pari oltre il 90’

La reazione della squadra di Spalletti è strutturata, non isterica. La Juventus aumenta i giri, schiaccia la Lazio nella propria area e trova l’1-2 con McKennie, abile ad attaccare lo spazio e a finalizzare di testa. Da quel momento la gara si apre: la Juve spinge, la Lazio prova a uscire in transizione e ha anche chances per chiuderla, ma spreca. Quando la partita scivola verso un 1-2 definitivo, arriva l’azione del recupero: cross dalla sinistra e stacco vincente di Kalulu. È il gol che salva la serata e trasforma un pareggio in un segnale di carattere.

Reazioni e letture: rammarico Lazio, sospiro Juventus

Nel dopo gara il lessico è diverso: in casa Juventus prevale il sollievo per aver evitato un ko che avrebbe appesantito l’orizzonte immediato; in casa Lazio resta il rammarico per non aver capitalizzato il doppio vantaggio e alcune ripartenze gestite male nei minuti finali. La sintesi più onesta, però, è nel verdetto del campo: il 2-2 appare coerente con quanto prodotto complessivamente, ma brucia di più ai biancocelesti perché maturato a un passo dal traguardo.