Juve-Lecce, Allegri: “Inter, Milan e Napoli sono superiori”

La Juventus riceve il Lecce domani, martedì 26 settembre 2023, nel match in calendario come anticipo della sesta giornata della Serie A 2023-2024. I bianconeri di Massimiliano Allegri, sconfitti sabato dal Sassuolo, ospitano i pugliesi, che in classifica hanno un punto di vantaggio sulla Vecchia Signora. "Il Lecce è una squadra solida, D'Aversa è un ottimo allenatore, Corvino è un ds molto bravo che riesce a fare delle ottime squadre. Il campionato è quello che ho sempre detto con Napoli, Inter e Milan che sono le squadre sopra le altre. Noi dobbiamo essere bravi a lottare per i primi quattro posti. Sarebbe un risultato importante per la squadra e la società", dice Allegri. Contro il Sassuolo, la Juve ha pagato a caro prezzo gli errori di Szczesny e Gatti. "Gatti ha 26 partite nella Juventus e deve rimanere sereno e tranquillo. Szczesny è il portiere titolare e domani giocherà. Per gli altri ruoli vediamo domani, perchè Kean ieri si è fermato per un problemino alla tibia", dice Allegri. "Rugani, Yildiz e Milik possono giocare? Yildiz torna dopo un bellissimo gol con la Next Gen. Sono molto contento per loro. Yildiz è un giocatore che mi piace molto. Su Rugani e Milik devo valutare. La Juve può fare a meno di Chiesa? Federico sta facendo molto bene e credo possa soltanto migliorare. Dovrò valutare così come Vlahovic. Domani i cambi faranno la differenza". L'allenatore invoca la spinta dello Stadium. "Domani sarà molto importante il supporto del tifo. Il Lecce è insieme all'Inter una delle squadre ancora imbattuta. Non sarà facile", afferma, prima di tornare ad analizzare il match di sabato. "Abbiamo fornito una brutta prestazione? Non sono d'accordo, ci sono stati degli errori che nell'arco della stagione possono capitare una volta, almeno così speriamo. Non abbiamo fatto bene negli ultimi 20 metri e poi ci sono stati troppi errori che hanno fatto cambiare il risultato. Bisogna rimanere in equilibrio. Non dobbiamo pensare in negativo e credere in quello che facciamo. L'altra sera abbiamo pagato con gli errori singoli e Szczesny ha avuto una serata storta", dice archiviando la questione, affrontata anche nello spogliatoio. "Abbiamo affrontato ieri in riunione quello che è successo contro il Sassuolo. Non abbiamo fatto una brutta partita a livello tecnico, ma abbiamo difeso male e fatto degli errori tecnici", ribadisce. "Dobbiamo abituarci sapendo che noi abbiamo solo una possibilità a settimana di dimostrare il lavoro che facciamo. Abbiamo perso qualcosa in personalità ed esperienza ma abbiamo guadagnato in spensieratezza e velocità. Bisogna continuare a lavorare per far fare esperienza e responsabilizzare giocatori. Dobbiamo conoscere i nostri limiti e renderli i nostri punti di forza, e su questo dobbiamo lavorare e crescere. Dobbiamo lavorare per ottenere risultati, ci sono pressioni ma anche tanto senso di responsabilità", afferma.

