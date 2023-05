Juve-Siviglia, i cori contro Adani e il tweet

(Adnkronos) – Daniele Adani nel mirino della curva della Juventus. L'opinionista, in passato protagonista di accesi confronti con il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, ieri era all'Allianz Stadium per commentare Juve-Siviglia, gara d'andata della semifinale d'Europa League. Nel pre-partita, Adani a bordocampo è stato bersagliato dai cori e dagli insulti della curva sud, come documentano i video diffusi sui social. Adani ha sfiorato l'argomento con un tweet pubblicato oggi. "Grande serata di calcio ieri allo Stadium, grazie per l’affetto e l’ospitalità a tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione dello spettacolo. E pazienza se non tutti la vediamo allo stesso modo. Il calcio e la comunicazione libera saranno sempre al centro di tutto", scrive. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

