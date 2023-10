Juve-Torino 2-0, Allegri vince derby di oggi: gol di Gatti e Milik

(Adnkronos) –

La Juventus batte il Torino per 2-0 nel derby, match valido per l'ottava giornata della Serie A 2023-2024. I bianconeri si impongono con i gol di Gatti e Milik, a segno nella ripresa. Il successo consente alla formazione allenata da Allegri di salire a 17 punti. Il Torino rimane a quota 9. La Juve, senza gli acciaccati Vlahovic e Chiesa, si presenta con il solo Kean in attacco. La punta riesce ad andare subito a segno, ma il gol al 4' è annullato per fuorigioco. La curva sud bianconera, tornata a tifare 'sul serio' dopo un lungo periodo di assenza, spinge la Juve che prova a tenere un ritmo elevato in avvio. Il Torino si adegua e non rinuncia a pungere quando c'è l'opportunità. Al 18' i granata bussano con Lazaro, che stoppa e tira: palla alta, Juve avvisata. La manovra dei bianconeri è un film già visto: prevedibile, spesso 'ruminata'. Si accelera un po' quando la palla arriva a Kostic sulla fascia sinistra, ma i cross del serbo non sono sufficienti per mandare in tilt la difesa granata. Lo spettacolo non è memorabile e basta un pregevole stop di Kean per strappare applausi al pubblico di casa. Il copione cambia in avvio di ripresa, quando Allegri getta nella mischia anche Milik al posto di Miretti. La Juve si affida a due punte vere e sfonda subito. Sugli sviluppi di un corner, Kean tiene viva la palla e Gatti è puntuale per il tocco vincente: 1-0 convalidato al 47' dopo un'interminabile revisione al Var. La Juve controlla la reazione del Torino, che spara a salve con Zapata, è al 62' raddoppia. Milik, dopo aver impegnato Milinkovic-Savic con un colpo di testa, concede il bis: nuova incornata, palla in rete e 2-0 al 62'. Il Toro accusa il colpo e vacilla ancora, Gatti ha la chance per una clamorosa doppietta ma non inquadra la porta dopo l'uscita a farfalle di Milinkovic Savic. La Juve, sazia dopo il doppio vantaggio, alza il piede dall'acceleratore per controllare l'ultima porzione di match.

© Riproduzione riservata