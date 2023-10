Juve-Torino domani, Allegri senza Vlahovic e Chiesa nel derby

(Adnkronos) –

La Juventus senza Vlahovic e Chiesa nel derby casalingo con il Torino in programma domani, sabato 7 ottobre, per l'ottava giornata della Serie A 2023-2024. "Vlahovic e Chiesa non ci sono, però la Juventus sta bene", dice l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del derby della Mole. "Siamo dispiaciuti perché non li abbiamo disposizione -aggiunge il tecnico bianconero-. Vlahovic ha questo mal di schiena, quando recupererà lo prenderemo in considerazione. Chiesa ha questo fastidio, era un po' preoccupato perché viene da un grave infortunio al ginocchio e anche se la risonanza ha dato esito negativo, parlando con Federico ho deciso di lasciarlo fuori. In attacco Kean sta bene e domani giocherà". La Juve, reduce dall'opaco pareggio per 0-0 sul campo dell'Atalanta, è a -4 dalla coppia Inter-Milan. "Il derby è una partita importante, è la stracittadina e per noi sarebbe un salto in avanti in classifica. Conta fare una bella prestazione contro un Torino arrabbiato, è un derby e le squadre di Juric sono sempre molto forti, ci sarà da battagliare. Non credo sia però una partita crocevia. In questo momento non ci sono partite decisive", dice Allegri, che mantiene un profilo basso. "Non ci saranno cambiamenti di modulo -sottolinea il tecnico bianconero-. Contro l'Atalanta non ci siamo accontentati del pareggio, abbiamo giocato contro una squadra forte e nel finale siamo stati solo poco convinti. Abbiamo però fatto una partita importante difendendo bene, domani sarà una partita diversa con lo stadio pieno e il pubblico ci dovrà dare una mano. Dovremo essere pronti mentalmente, fisicamente e tecnicamente". —[email protected] (Web Info)

