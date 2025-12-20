Juventus-Roma 2-1: decidono Conceicao e Openda, Gasp respinto ancora nei big match

Juventus-Roma permette ai bianconeri di riavvicinare i giallorossi, ora staccati di un solo punto. Basta un gol per tempo in una partita che si è riaperta quasi subito col gol di Baldanzi, ma senza che gli ospiti abbiano avuto una concreta opportunità per pareggiare.

Juventus-Roma: la cronaca del primo tempo

Oltre a Ndicka, Gasperini non riesce a recuperare Hermoso e schiera una inedita difesa a tre con Mancini a destra (su Yildiz), Ziolkowski al centro e Rensch adattato a sinistra. Celik e Wesley esterni, mediana composta da Kone e Cristante, davanti tridente leggero con Pellegrini e Soulé dietro l'ex più atteso della serata, Paulo Dybala. A proposito di ex, Spalletti ritrova Bremer dal primo minuto al centro della difesa con Kalulu e Kelly, mentre in attacco sono Yildiz e Conceicao a supporto di Openda, preferito a David.

Inizio bloccato: al minuto 8 una punizione telefonata di Locatelli, all'11' un tiro di Dybala contrastato. A metà tempo palla gol sui piedi di Openda, pescato ottimamente di Thuram, ma Svilar salva in uscita bassa. Dopo un leggero predominio bianconero, la Roma sembra uscir fuori ma a a fine primo tempo si sblocca la partita. Al 43′ Yildiz trova Conceicao in area e calcia sul corpo di Svilar che chiude la porta, sulla respinta Openda calcia alto ma un minuto dopo con un'azione simile la Juve passa. Sempre il turco a propiziare l'azione in area, palla a Cambiaso che col tacco libera Conceicao che incrocia col mancino. Stavolta il portiere della Roma non può nulla e la Juve va all'intervallo in vantaggio.

Openda, Svilar e Baldanzi: la Juve vince di misura

Nel primo quarto d'ora della ripresa Gasperini cambia l'intero attacco, mettendo dentro Ferguson, Bailey e Baldanzi, ma è ancora Svilar protagonista, opponendosi di riflesso a una botta dal limite di Cambiaso. Entrano nella Juve Rugani a Zhegrova per i doloranti Bremer e Conceicao. A 20 dalla fine la Juventus raddoppia: cross da destra di Zhegrova, stacca McKennie di testa, respinge Svilar ma la palla rimane a centro area così l'americano riprendere il pallone e l'appoggia a Openda che deve solo mettere in porta un gol facile facile, il primo in campionato.

Piove sul bagnato per Gasperini che deve rinunciare anche a Bailey. Il giamaicano dopo 20 minuti dal suo ingresso in campo accusa un risentimento alla coscia e deve far spazio a El Shaarawy. La partita tuttavia si riapre al minuto 75′. Wesley recupera palla, Ferguson calcia forte a incrociare sul palo lontano, Di Gregorio di distende ma può solo allungare la traiettoria del pallone verso Tommaso Baldanzi che appoggia in rete col destro.

2-1 a un quarto d’ora dalla fine, ma l’unica vera grande occasione è capitata a Yildiz per il 3-1. Locatelli recupera palla a centrocampo e fa partire il contropiede, Yildiz libera il destro ma si stampa sul palo a Svilar battuto. A parte un debole tiro da fuori di Ferguson, non ci sono altre occasioni e lo Juventus Stadium può esultare: bianconeri che avvicinano il quarto posto della Roma a una sola lunghezza.