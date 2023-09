“Kadyrov in coma”, intelligence Ucraina non ha dubbi

(Adnkronos) – "Kadyrov è in coma". L'intelligence dell'Ucraina (Gur) diffonde la notizia relativa alle condizioni di salute di Ramzan Kadyrov, leader della Cecenia vicino a Vladimir Putin. Secondo Andriy Yusov, portavoce dell'intelligence di Kiev, le condizioni di salute di Kadyrov sono peggiorate notevolmente negli ultimi giorni. L'aggravamento non sarebbe legato a eventi traumatici ma sarebbe la conseguenza di patologie. Una decinaa di giorni fa, Kadyrov ha diffuso via social un video che documentava le sue condizioni apparentemente perfette o quasi. Le immagini, difficilmente databili, mostravano il corpulento capo della Repubblica Cecena impegnato in una corsa a ritmo sostenuto su un tapis roulant. Lo scatto, tra qualche sorriso e la respirazione non proprio da atleta, andava in scena al chiuso, in una sala con quadri con cornici dorate, lampadari sfarzosi e mobili non proprio associabili ad un design minimale. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

