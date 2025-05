Karting in piazza: a Frosinone la scuola si mette al volante per educare alla sicurezza e allo sport

C’è qualcosa di profondamente efficace quando un’iniziativa riesce a parlare ai più giovani attraverso l’esperienza concreta, trasformando il gioco in apprendimento, la velocità in consapevolezza, la strada in una palestra di responsabilità. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un evento che unisce: scuola, sport e cittadinanza responsabile

Questo è accaduto a Frosinone con “Karting in Piazza”, un evento che, sotto la superficie del rombo dei piccoli motori, ha messo in moto qualcosa di più grande: un’alleanza tra istituzioni, famiglie, scuole e associazioni per educare i bambini al rispetto delle regole, partendo da quelle più urgenti e vitali, come quelle della strada.

Promosso dall'Automobile Club Frosinone e sostenuto dal Comune e dalla Provincia, Karting in Piazza è stato molto più di una semplice manifestazione sportiva. È stato, di fatto, un laboratorio civico a cielo aperto. Bambini e ragazzi, affiancati da istruttori e tutor, si sono messi alla guida dei kart non solo per imparare a guidare, ma per capire cosa significhi condividere uno spazio comune con rispetto, attenzione e spirito di collaborazione.

La scuola come centro di una nuova cultura della sicurezza

La scuola, in questo contesto, ha avuto un ruolo centrale. Non solo come destinataria dell’iniziativa, ma come promotrice di una cultura che esce dai confini dell’aula per scendere sul campo – o meglio, in pista – dove i concetti astratti si trasformano in gesti concreti. Il fatto che fossero coinvolti studenti di diverse età, con attività calibrate sulla loro capacità di comprensione e partecipazione, ha permesso di creare un linguaggio comune: quello dell’educazione alla cittadinanza, veicolato attraverso lo sport e la sicurezza.

Ed è proprio qui che si innesta il valore profondo di eventi come questo. Non si tratta solo di insegnare ai ragazzi a guardare prima di attraversare o a rispettare un semaforo, ma di farli sentire parte attiva di una comunità in cui ogni comportamento ha un impatto sugli altri. La strada, in fondo, è solo una metafora della società: imparare a muoversi su di essa con attenzione e rispetto significa imparare a vivere insieme.

L’impegno delle istituzioni: parole che si trasformano in presenza

Quando le istituzioni partecipano non solo con il patrocinio ma con la presenza reale dei loro rappresentanti, il messaggio che passa è chiaro: i temi della sicurezza e dello sport come strumenti educativi non sono solo slogan, ma priorità. Il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, intervenuto all’evento in rappresentanza del Presidente della Provincia Luca Di Stefano, ha sottolineato proprio questo aspetto: il valore educativo e sociale dell’iniziativa. Le sue parole hanno avuto il tono di chi ha intenzione di rafforzare un’alleanza tra amministrazione e territorio che si costruisce con azioni visibili e condivise.

La presenza di rappresentanti dell’ACI, delle forze dell’ordine e di molti altri attori locali ha reso evidente una cosa: che la sicurezza stradale, se vuole essere efficace, deve essere insegnata presto, con un linguaggio semplice ma profondo, e con l’impegno corale di una comunità.

Lo sport come metafora educativa e strumento di coinvolgimento

Non è un caso che il karting sia stato scelto come veicolo di questa esperienza. Lo sport – in particolare quello che richiede coordinazione, rispetto delle regole e autocontrollo – è un alleato potente dell’educazione. I bambini imparano più facilmente quando si divertono, e il kart diventa così un “maestro silenzioso” che insegna a prendere decisioni, a reagire con prontezza, a rispettare gli altri e a interiorizzare limiti.

A dirla tutta, è anche una forma di prevenzione. Un giovane che ha avuto modo di sperimentare cosa significhi prendere sul serio la sicurezza, anche in un contesto ludico, porterà con sé quelle nozioni nella vita quotidiana, nel futuro da ciclista, da pedone, da automobilista.

Un percorso che merita continuità

Le giornate di Karting in Piazza non si chiuderanno con la fine dell’evento. Se ben raccolto, il loro insegnamento può alimentare progetti più ampi, inseriti nei programmi scolastici o sviluppati come percorsi extracurricolari, grazie al supporto delle realtà associative e istituzionali che già operano sul territorio. Perché ciò che ha funzionato a Frosinone può diventare un modello replicabile, un modo diverso e coinvolgente per parlare di sicurezza, di educazione civica, di sport come palestra di vita.

E dove si riesce a costruire una rete vera – tra amministrazioni, scuole, famiglie e associazioni – il cambiamento non resta confinato a una giornata di festa.

