Kata, avvocati genitori bimba scomparsa lasciano incarico

(Adnkronos) – Lasciano l'incarico oggi sia gli avvocati che il consulente dei genitori della "piccola Kataleia, scomparsa misteriosamente dall'ex hotel Astor di Firenze il 10 giugno 2023". Gli avvocati Sharon Matteoni e Filippo Zanasi e il consulente Luciano Garofano, ex generale del Ris, si legge in una nota, "rappresentano di aver assunto la decisione di rinunciare congiuntamente all'assistenza legale e tecnico scientifica finora garantita a Chicllo Romero Miguel Angel e Alvarez Vasquez Carmina Catherine, genitori della piccola Kata". "Sono infatti venute meno le condizioni che possano assicurare un benché minimo rapporto fiduciario con i nostri assistiti – spiegano in una nota congiunta – sia per la diffidenza che costoro hanno da sempre manifestato e continuano a manifestare nei confronti degli inquirenti, cui va invece riconosciuto il merito di aver svolto un enorme lavoro investigativo e di ampia e costante disponibilità nei riguardi della coppia, quanto per l'emersione di ipotesi ricostruttive dei fatti, pervenute direttamente ai nostri assistiti, puntualmente rappresentate agli inquirenti, frutto dei suggerimenti di una sedicente sensitiva peruviana, le quali tuttavia non hanno trovato alcun fondamento pur a seguito di autonome indagini difensive che ne smentiscono la sussistenza e che gli scriventi non intendono condividere, né promuovere a tutela della loro onorabilità e professionalità". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata