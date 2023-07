Kevin Spacey assolto a Londra dalle accuse di violenza sessuale

(Adnkronos) – L'attore Kevin Spacey è stato assolto da tutte le accuse di violenza sessuale a Londra. La giuria, si legge sul sito della Bbc, ha emesso verdetti di non colpevolezza per nove accuse di reati sessuali messi in atto ai danni di quattro uomini tra il 2001 e il 2013. Il 64enne premio Oscar aveva negato le accuse e in precedenza aveva definito il caso contro di lui 'debole'. Spacey ha pianto alla Southwark Crown Court mentre venivano letti i verdetti di non colpevolezza. Ascoltato il verdetto, l'attore ha abbracciato il suo manager e il team legale, ancora in lacrime, e ha ringraziato il personale del tribunale. La giuria ha assolto Spacey da sette capi di imputazione per violenza sessuale. Spacey ha negato tutte le accuse affermando che erano una "follia" e una "pugnalata alla schiena". —[email protected] (Web Info)

