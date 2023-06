Kim Jong-un non dorme e pesa 140 kg, l’analisi degli 007 di Seul

(Adnkronos) – Il leader nordcoreano Kim Jong-un potrebbe soffrire di insonnia e di una dipendenza da alcol e nicotina potenzialmente in peggioramento. Lo riferisce un rapporto dell'agenzia di intelligence della Corea del Sud (Nis), secondo la quale le autorità di Pyongyang stanno raccogliendo "intensamente" informazioni mediche all'estero sull'insonnia, compresi i dettagli sui farmaci usati per trattare il "grave" disturbo del sonno. Yoo Sang-bum, parlamentare del partito al governo People Power in Corea del Sud, ha condiviso i dettagli del rapporto, aggiungendo che si ritiene che Kim pesi più di 140 chilogrammi. I media statali strettamente controllati del Nord menzionano raramente la salute di Kim, tranne a marzo, quando il quotidiano Rodong Sinmun ha affermato che Kim lavorava fino alle 5 del mattino ed era abituato a "lavorare di notte". "Durante la sua apparizione pubblica il 16 maggio sembrava stanco con evidenti occhiaie intorno agli occhi. Un'analisi di alcune sue foto recenti realizzata tramite l'intelligenza artificiale ha inoltre valutato il suo peso intorno ai 140 kg", ha detto ai giornalisti Yoo, che è anche membro del comitato parlamentare di intelligence. L'agenzia di spionaggio del Sud ha detto che sta monitorando la possibilità che Kim cada in un "circolo vizioso" di maggiore dipendenza da alcol e nicotina, visto anche l'aumento di grandi quantità di sigarette e snack stranieri spediti nel Nord. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

