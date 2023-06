Kim Min Jae dal Napoli al Bayern Monaco: le cifre

(Adnkronos) – Kim Min Jae sta per lasciare il Napoli per trasferirsi in Germania. Il Bayern Monaco ha raggiunto un accordo per ingaggiare il difensore sudcoreano del Napoli in uno degli affari principali del calciomercato 2023 per la Serie A. Il giocatore ha una clausola rescissoria di circa 50 milioni di euro che sarà pagata dai tedeschi. Il Bayern ha chiesto una cifra simile al Paris Saint-Germain per liberare il suo difensore Lucas Hernández che intanto, come riporta il quotidiano sportivo spagnolo 'Marca', si è già recato a Parigi per completare le visite mediche prima del suo passaggio al club francese. Kim ha un contratto con il Napoli fino a giugno 2025. Il difensore coreano è arrivato in Italia un anno fa dai turchi del Fenerbahce. In questo momento sta svolgendo il servizio militare obbligatorio in Corea del Sud. —[email protected] (Web Info)

