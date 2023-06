Kosovo, rimpatriati 15 militari italiani feriti

(Adnkronos) –

Quindici dei 19 soldati italiani feriti in Kosovo tornano a casa. Lo comunica Kfor, spiegando che i militari italiani schierati con la missione a guida Nato rimasti feriti nei giorni scorsi nel corso di proteste nel nord del Paese (11 a Zvecan, altri 8 a Pec/Peje) sono stati rimpatriati oggi. I 15 rientrati in Italia sono stati trasferiti all'ospedale militare Celio per ulteriori cure mediche, mentre gli altri quattro si trovano attualmente nell'infermeria del quartier generale Kfor e torneranno presto ai loro compiti. Prima della partenza dal Kosovo, il Comandante della Kfor, Generale di Divisione Angelo Michele Ristuccia, ha incontrato i militari all'aeroporto di Pristina per augurare loro ancora una volta una pronta e completa guarigione. Intanto sono arrivati in Kosovo circa 500 militari dell'Alleanza Atlantica, come ''rinforzo della Nato dopo le violenze della scorsa settimana che hanno provocato 30 feriti''. Lo ha annunciato attraverso Twitter la portavoce della Nato Oana Lungescu, spiegando che si tratta di ''circa 500 militari turchi in servizio della 65esima brigata di fanteria meccanizzata della Turchia che costituiranno la maggior parte dei rinforzi''. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

