Kuss vince la Vuelta, Groves batte Ganna in ultima tappa

(Adnkronos) – Lo statunitense Sepp Kuss ha vinto la Vuelta di Spagna 2023, per la prima volta in carriera. Il campione della Jumbo-Visma si è aggiudicato la classifica generale precedendo due compagni di squadra, Jonas Vingegaard di 17'' e Primoz Roglic di 1'08''. L'ultima tappa, la passerella di 101 km da Zarzuela a Madrid, è stata vinta in volata dell'australiano Kaden Groves, maglia verde, davanti all'azzurro Filippo Ganna.

