La cena a tavola in famiglia, Paolo Crepet: “Chi rimane seduto più di 15 minuti? Quel tempo condiviso è prezioso”

In un mondo sempre più frenetico e dominato dalla tecnologia, il tradizionale momento della cena in famiglia sta progressivamente scomparendo. Una consuetudine che per secoli ha rappresentato un’occasione di scambio, educazione e affetto si sta trasformando in un ricordo lontano, spesso soppiantato da pasti consumati frettolosamente davanti a uno schermo o, peggio, in totale solitudine. Abbiamo discusso di questa tendenza con il Prof. Paolo Crepet, celebre psichiatra e sociologo, esperto nelle dinamiche familiari e nei mutamenti sociali che influenzano la crescita e l’educazione dei più giovani.

La cena condivisa: un’occasione persa

“La tavola non è solo un luogo dove si mangia, è un simbolo di comunità, di dialogo, di trasmissione di valori. Se perdiamo questo rito, perdiamo qualcosa di molto più profondo”, esordisce Crepet.

Secondo il professore, il momento della cena è una delle rare occasioni in cui la famiglia può ritrovarsi senza le distrazioni esterne della scuola, del lavoro o dei dispositivi elettronici. Tuttavia, negli ultimi anni, la frenesia della vita moderna ha reso sempre più difficile la condivisione di un pasto in comune. Gli orari di lavoro prolungati, gli impegni extrascolastici dei ragazzi e la pervasività della tecnologia stanno erodendo uno dei riti più importanti della socialità familiare.

“Un tempo, a cena si raccontavano le proprie giornate, si condividevano successi e frustrazioni, si insegnava ai figli a conversare e ad ascoltare. Oggi, invece, vediamo famiglie in cui ognuno mangia per conto proprio o, peggio ancora, genitori e figli seduti allo stesso tavolo ma immersi nei loro telefoni”, osserva con rammarico Crepet.

Le conseguenze psicologiche e educative

Ma quali sono gli effetti di questa progressiva scomparsa della cena condivisa? Crepet non ha dubbi: il rischio è la frammentazione del nucleo familiare e l’isolamento emotivo dei più giovani.

“Senza questi momenti di scambio, si perde il senso della famiglia come luogo di conforto e dialogo. I ragazzi crescono senza un punto di riferimento affettivo solido e imparano meno la capacità di interagire con gli altri, di sviluppare empatia e ascolto. È un problema educativo enorme”, sottolinea.

Il professor Crepet richiama l’attenzione su un aspetto fondamentale della psicologia infantile e adolescenziale: i bambini e i ragazzi hanno bisogno di riti e routine per sentirsi sicuri e per interiorizzare i valori familiari. Se queste routine vengono a mancare, possono emergere problematiche legate alla difficoltà di gestione delle emozioni, alla tendenza all’isolamento e persino a disturbi alimentari.

“Mangiare insieme non è solo nutrirsi, ma anche imparare il valore della condivisione. È un momento in cui si sviluppa l’autostima, perché un bambino che viene ascoltato durante la cena si sente importante, considerato. Se invece cresce in una famiglia in cui ognuno pensa per sé, sarà portato a chiudersi in se stesso e a cercare attenzione altrove, magari in modo non sano”, spiega lo psichiatra.

Tecnologia e iperconnessione: i nuovi ostacoli alla convivialità

Un altro aspetto cruciale è l’influenza della tecnologia. Sempre più spesso, genitori e figli passano la cena con lo sguardo fisso sullo smartphone, controllando notifiche e social media piuttosto che interagire tra loro.

“Abbiamo scambiato il tempo della condivisione con quello della distrazione. Oggi i pasti sono spesso silenziati dagli schermi, e questo ha un impatto devastante sulla qualità delle relazioni”, avverte Crepet.

Secondo lo psichiatra, è necessario imporre delle regole chiare in casa: spegnere i telefoni durante la cena, riscoprire il piacere di cucinare e mangiare insieme e dare importanza al dialogo.

“Non possiamo aspettarci che i ragazzi imparino da soli l’importanza del tempo in famiglia. Devono essere i genitori i primi a dare l’esempio, mettendo via il cellulare e mostrando interesse per la giornata dei figli”, ribadisce.

Come recuperare il valore della cena condivisa?

Secondo Crepet, riportare la cena in famiglia al centro della vita domestica è possibile, ma richiede uno sforzo consapevole da parte dei genitori. Alcuni suggerimenti pratici possono essere:

Stabilire un orario fisso per la cena e rispettarlo il più possibile.

Spegnere i dispositivi elettronici e rendere la tavola una zona “tech-free”.

Coinvolgere i figli nella preparazione del pasto, per farli sentire partecipi.

Usare la cena come momento di dialogo, ponendo domande aperte e ascoltando senza giudicare.

Evitare discussioni stressanti a tavola, per rendere il pasto un’esperienza piacevole.

“Ritrovare il rito della cena condivisa non è impossibile, ma serve consapevolezza. Se non ricominciamo a dare valore a questi momenti, rischiamo di perdere una parte fondamentale del nostro tessuto sociale e familiare”, conclude Crepet.

Il declino della cena in famiglia non è solo un cambiamento nelle abitudini quotidiane, ma un segnale di una trasformazione più profonda nel modo in cui ci relazioniamo. Recuperare questo rito significa ricostruire legami, educare alla comunicazione e offrire ai nostri figli un senso di appartenenza che sarà fondamentale per il loro futuro.

La cena in famiglia non è solo un pasto. È un’occasione di crescita, un’opportunità per trasmettere valori e rafforzare affetti. Non permettiamo che vada perduta.

