La chiamano la SANTORINI del Lazio ed è la perla di Natale | Qui l’atmosfera è da fiaba, vale la pena andarci subito

Sembra un dipinto, vale assolutamente il viaggio: la Santorini del Lazio è la destinazione che stavi cercando per il tuo Natale.

La chiamano così per il suo paesaggio, che la rende la meta ideale per concedersi una fuga dal caos cittadino all’insegna della bellezza.

La Santorini del Lazio è pazzesca: chiunque fa visita a questo borgo resta letteralmente senza parole.

Se stai pensando a un posto speciale di raggiungere per trascorrere qualche giorno immerso in un’atmosfera da fiaba allora è il caso di pensare alla Santorini del Lazio.

Non perderti il piacere di scoprire questa piccola e preziosa perla del Mar Tirreno. Scopri dove si trova e come raggiungerla.

Santorini del Lazio, il posto da sogno da vedere a Natale

La cittadina di cui parliamo è la vera perla del Mar Tirreno e chiunque fa tappa qui, resta letteralmente senza parole per lo spettacolo che si trova davanti: casette bianche, mare blu, quiete. Insomma , si tratta di certo di uno dei borghi più belli del Lazio. I suoi scorci, l’acqua pulita e il bellissimo centro l’hanno resa una meta rinomata, che tanti amano visitare anche in questo periodo dell’anno.

Il Natale infatti è generalmente un momento speciale da passare in famiglia ma per alcuni è anche l’occasione per un weekend fuori porta, specie per chi non ama la frenesia delle Feste. Per questo motivo a dicembre il borgo di cui parliamo può rappresentare la meta ideale per una fuga all’insegna del relax e della bellezza autentica, lontano dal caos cittadino.

Il borgo ideale per una fuga lontano dal caos

La perla del Mar Tirreno di cui parliamo è un piccolo borgo del litorale laziale, a cui è stato assegnato il riconoscimento di bandiera blu ed è chiamato la Santorini del Lazio soprattutto per i suoi colori dominanti: il celeste e il bianco. In questo periodo dell’anno l’atmosfera è ancor più magica e tanti raggiungono questo comune per poter ammirare dal vivo e scattare foto alla Big Bench, la panchina gigante e passeggiare nel centro cittadino.

Si tratta della magnifica Sperlonga, località balneare rinomata ma bellissima anche in inverno. Qui, grazie al Museo Archeologico Nazionale e all’area archeologica di Sperlonga, ai numerosi locali, agli scorci romantici e ai ristorantini vista mare, al buon cibo ci si può davvero concedere un’esperienza magica in un posto da sogno. Sperlonga si raggiunge in due ore d’auto da Roma, da Napoli o comodamente in treno, dalla stazione di Fondi Sperlonga.