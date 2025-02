La chiamano la strada del VINO ed è un’eccellenza laziale | Situata in un piccolo borgo, è il posto perfetto per gli amanti di Bacco

A due passi da Roma c’è una suggestiva strada del vino, immersa in un borgo unico nel suo genere. Non puoi proprio perdertela.

Se ami i piaceri della buona tavola e del buon bere, allora questo è di certo il posto che fa per te.

La strada del vino è il paradiso di Bacco, ed è situata in comune amatissimo da chi apprezza l’arte del Rinascimento italiano.

Questo posto è una chicca tutta italiana, immersa nel cuore dell’Alto Lazio.

Non serve andare lontano, puoi inserire questa tappa speciale in un tour a Roma e dintorni. Scopri il nome del posto e la distanza dalla città eterna.

Strada del vino, il posto speciale nel cuore del Lazio

Il vino è uno dei simboli cardine della nostra cultura e questa bevanda è legata alla storia della nostra civiltà. Tanto è vero che si sente parlare di vino sin dai tempi degli antichi romani, perché questo nettare degli dei è considerato da sempre qualcosa di speciale. Un frutto che deriva dalla terra fertile, dal lavoro dell’uomo e dalla sapiente arte vinicola. Insomma, un autentico tesoro, amato da chi apprezza la buona tavola il buon bere e le tradizioni immortali, tramandate di generazione in generazione.

Se anche tu sei uno di quelli che ama andare alla scoperta i luoghi autentici, allora c’è un borgo laziale che non puoi fare a meno di visitare. In questo Comune c’è la strada del vino, una chicca italiana considerata, a ragione, la Mecca di chi ama i piaceri di Bacco. Scopri dove si trova di preciso e che cosa rende questa via tanto speciale e attraente per turisti e local.

Dove andare per assaporare la vera essenza della regione

La strada del vino è un percorso che va dall’Umbria fino al Lazio, toccando alcuni punti di grande interesse storico, tra cui i Comuni di Graffignano, Celleno, Civita di Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Bomarzo e Castiglione in Teverina. La strada del vino attraversa anche un comune molto speciale dell’Alto Lazio, che si chiama Mugnano in Teverina. Qui si può ammirare il bellissimo Palazzo Orsini, che, come leggiamo anche sul sito web www.lazionascosto.it, si trova nel centro storico, in Piazza Vittorio Emanuele. Si tratta di un edificio risalente al XIV secolo, oggi considerato ufficialmente Dimora Storica del Lazio.

Mugnano in Teverina dista da Roma poco più di 90 km e ci si può arrivare in un’ora d’auto dalla capitale. Da qui è possibile godere di panorami mozzafiato su tutta la Valle del Tevere e andare alla scoperta di ottimi prodotti della tradizione enogastronomica locale, oltre che visitare l’antico centro storico del borgo.